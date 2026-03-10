국민성장펀드 5년간 10조 참여 예정 첨단전략산업과 관련 생태계 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 올해 첨단전략산업과 관련 생태계에 1조3500억원을 지원하는 방안을 승인해 본격 추진한다고 10일 밝혔다. 이는 국민성장펀드 10조원 참여 계획의 일환이다.

기업은행은 기업투자 부문 8500억원, 인프라 부문 5000억원을 국민성장펀드와 함께 첨단전략산업 분야에 공급한다.

기업투자 부문에서는 은행권 최대 규모를 혁신 중소·벤처기업의 생애주기별 맞춤형 모험자본으로 공급해 기술개발과 기술사업화, 스케일업을 지원할 예정이다. 구체적으로 혁신 중소·벤처기업에는 모펀드 운용 경험과 전문성을 보유한 운용사를 통해 투자한다. 스케일업·성숙기 기업에는 기업의 재도약과 성장을 촉진할 수 있는 운용사를 자체적으로 선별해 맞춤형 투자를 진행한다.

전력, 용수, AI(인공지능)데이터센터 등 에너지 인프라 확충과 국가 전략 산업 관련 인프라에도 투자해 첨단전략산업 인프라 생태계 조성도 기여할 예정이다. 이 펀드는 인프라 전문성을 보유한 IBK자산운용이 운용한다. 100% 그룹 자본으로 조성해 IBK금융그룹의 자본력과 운용역량을 집중했다.

기업은행 관계자는 “첨단전략산업 기업과 인프라에 대한 금융지원은 당행 본연의 역할이자 강점 분야”라며 “직접 발굴한 우량 사업을 국민성장펀드에 적극 추천해 펀드의 성공적 운영을 지원하겠다”고 말했다.