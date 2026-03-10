5㎞ 러닝·요가 연계 ‘PACE & PEACE’ 행사 개최 착즙 주스·과채 티 제공…운동 후 영양 보존·회복 지원

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴롬은 커뮤니티 빌딩 브랜드 ‘더제로클럽(THE ( ) CLUB®)’과 협업해 지난 7일 판교에서 열린 ‘더 요가 클럽(THE (YOGA) CLUB®) 위드 에이와’ 행사에서 건강한 로우코어 주스 루틴을 제안했다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 판교 에이와(AYWA) 요가 스튜디오와 인근 화랑공원 일대에서 인플루언서 및 관련 종사자 50명을 대상으로 진행됐다. 행사 콘셉트인 ‘페이스 앤 피스(PACE & PEACE)’는 고강도 러닝을 통한 에너지 발산과 요가를 통한 회복의 조화를 의미하며, 화랑공원 5km 러닝 코스와 요가 클래스로 구성됐다.

휴롬은 러닝을 마치고 요가 클래스가 시작되기 전 참가자들에게 ‘ABC 로우코어 주스’를 제공했다. 휴롬 착즙기의 저속 착즙 방식을 활용해 3가지 이상의 채소와 과일이 가진 복합 영양을 보존한 것이 특징으로, 참가자들의 원활한 회복을 돕는 역할을 했다.

또한 모든 세션이 종료된 후에는 휴롬 티마스터를 이용해 3종 이상의 채소·과일 원물을 혼합한 ‘과채로움 티’를 활용한 티타임을 진행했다. 이를 통해 참가자들이 이완과 회복의 시간을 가질 수 있도록 지원하며 건강한 주스 루틴을 제안했다.

휴롬 관계자는 “러닝과 요가 등 심신의 건강 가치를 공유하는 다양한 접점을 통해 앞으로도 일상에서 채소와 과일 섭취를 돕는 루틴을 보다 많은 분에게 확산할 것”이라고 전했다.