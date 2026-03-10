9일 구청서 표창장 수여식…개인 5명·법인 5개사 선정 최근 10년 체납 없고 8년간 매년 2건 이상 지방세 납부…개인 1000만 원·법인 5000만 원 이상 납세 성실납세자 우대 확대…건강검진·공연료 할인, 문화·체육시설 이용료 감면 등 시행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 9일 구청에서 ‘2026 유공납세자 표창장 수여식’을 개최하고, 성실납세로 지역사회에 기여한 유공납세자 10명에게 표창장을 수여했다.

올해 유공납세자는 개인 5명, 법인 5개사로, 이 가운데 가수 겸 배우로 활동 중인 권유리(소녀시대 유리) 씨도 포함됐다.

구는 성숙한 납세문화를 확산하기 위해 매년 유공납세자를 선정해 표창하고 있다. 선정 대상은 강남구에 주소나 사업장을 둔 개인·단체·법인 가운데 최근 10년간 체납이 없고, 8년 동안 매년 2건 이상 지방세를 성실히 납부한 경우다.

또한 지난해 납세액이 개인·단체는 1000만 원 이상, 법인은 5000만 원 이상이어야 하며, 구정 발전 및 지역사회 기여도를 함께 고려하여 선정한다.

구는 성실납세자가 혜택을 체감할 수 있도록 지난해 조례를 개정해 우대 범위를 넓혔다. 이에 따라 협약 의료기관 건강검진비 할인 등 의료 지원, 공연료 할인 등 문화 혜택, 문화센터·주민자치센터·평생학습관·체육시설 수강료 및 이용료 감면 등 생활 밀착형 지원을 강화해 시행 중이다.

조성명 강남구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 성실하게 납세의무를 이행해 주신 유공납세자 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 납세자 예우를 강화하고, 공정하고 투명한 세정으로 구민 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.