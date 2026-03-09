[헤럴드경제=김병진 기자]임이자 국회 재정경제기획위원장(국민의힘, 상주·문경)은 경북지사 출마선언 후 첫 행보로 9일 안동·예천을 찾아 “북부권 소외 없는 통합으로 경북 대혁신을 이뤄야 한다”고 강조했다.

임 의원은 이날 오전 첫 일정으로 안동농산물도매시장을 방문해 상인 및 농민들과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 임 의원은 최근 발생한 산불로 인한 과수 농가와 임산물 가공업체의 고충을 들었다.

상인들은 “묘목값이 크게 올라 복구가 막막한 상황”이라며 “가공 작업장 피해에 대한 제대로 된 보상이 없어 폐업 위기”라고 호소했다.

이어 예천군청을 찾은 임 의원은 김학동 예천군수와 면담을 갖고 지역의 주요 현안을 심도 있게 논의했다. 특히 최근 화두가 되고 있는 ‘경북 행정통합’에 대한 북부권의 우려를 집중적으로 살폈다.

임 의원은 도청 신도시 정주 여건 개선, e스포츠센터 건립, 도시첨단산업단지 분양 활성화 등 예천군의 숙원 사업들에 대해 의견을 나눴다.

그는 “행정통합에 대한 북부권 주민들의 불안감을 잘 알고 있다”며 “지역 국회의원들과 긴밀히 소통하며 소외되는 지역이 없도록 대응하겠다”고 했다.

마지막 일정으로 예천 도시첨단산업단지 예정지를 점검한 임 의원은 저조한 분양 실적에 대해 따가운 질책과 함께 대안을 제시했다.

임 의원은 “분양 담당인 경북도시개발공사와 경북도가 공모 사업 유치나 추가 인센티브 제공 등 모든 수단을 동원해 조기 분양을 완료해야 한다”고 강조했다.

이어 “이곳이 단순한 공장 단지를 넘어 도청 신도시와 연계된 다양한 산업군이 입주하는 ‘청년 일자리 거점’으로 거듭나야 한다”며 “북부권의 자생력을 높이는 통합만이 경북의 진정한 대혁신을 이끌 수 있다”고 말했다.