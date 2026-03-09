박완수 지사, FDA 점검 대비 현장 점검 경남도, “인건비·금융 지원 확대 검토”

[헤럴드경제(통영)=황상욱 기자] 경남도가 기후변화와 인력난으로 이중고를 겪는 수산 현장의 애로사항을 듣고 정책 반영을 약속했다.

경남도는 9일 통영에서 박완수 지사 주재로 ‘해양수산분야 민생현장 간담회’를 개최했다. 이번 간담회는 고수온 피해와 어촌 고령화로 침체된 지역 수산업의 경쟁력을 강화하고 현장의 건의 사항을 도정에 반영하기 위해 마련됐다.

박 지사는 간담회에 앞서 오는 23일부터 실시되는 미국 식품의약국(FDA) 지정해역 현장 점검 대비 상황을 살폈다. 박 지사는 굴 양식 어업인과 중도매인을 격려하며 “경남은 전국 최대 굴 생산지이자 수출 요충지인 만큼, 육·해상 오염원 관리에 만전을 기해 수출 위상을 지켜달라”고 당부했다.

이어진 간담회에는 어업인 100여명이 참석해 실질적인 생존권 대책 마련을 촉구했다. 특히 어촌 현장의 만성적인 인력 부족과 규제 완화에 대한 요구가 쏟아졌다.

주요 건의 사항으로는 ▷어촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원 확대 ▷수산부산물 재활용 가이드라인 마련 ▷굴 가공기술 개발 및 마케팅 지원 ▷수산업경영인 육성자금 융자 확대 등이 거론됐다.

박 지사는 인건비 문제와 관련해 “당장 올해 1차 추가경정예산에 도비를 확보해 지원 확대를 검토하겠다”며 “향후 단계적으로 지원 폭을 넓혀 어촌 활성화의 불씨를 살리겠다”고 답했다.

또한 수산부산물 처리 문제에 대해서는 “현장의 목소리를 담아 해양수산부에 지침 마련을 강력히 건의하고, 연구기관과 협력해 굴 껍데기 등을 활용한 가공기술 개발과 판로 확대에 속도를 내겠다”고 밝혔다.

경남도는 이번 간담회에서 나온 과제들을 단기와 중장기로 분류해 관리할 방침이다. 즉시 해결이 가능한 사안은 부서별 검토를 거쳐 신속히 시행하고, 법령 개정이나 예산 규모가 큰 사안은 중앙정부 건의와 국비 확보를 통해 체계적으로 풀어나갈 계획이다.