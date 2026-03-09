기부 물품은 배부 마쳐..성금은 의료비, 간병비, 이사비, 재해구호비 등에 사용

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 ‘2026년 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인에서 9억4860여만 원을 모금해 목표 8억700만 원 대비 117%를 달성했다고 9일 밝혔다.

구는 지난해 11월 16일부터 올해 2월 15일까지 3개월간 사회복지공동모금회와 함께 이를 추진했으며 지역주민, 기업, 단체들의 기부가 이어지며 목표 모금액을 넘어서는 성과를 얻었다.

구에 따르면 매년 이어지는 나눔의 손길이 특히 빛났다. 대한노인회 서대문구지회가 1400만 원, ㈜한솔셔츠, 경기초등학교, 서대문구상공회, ㈜헤스캐피탈파트너스, 예성치과, 어린이집연합회가 각각 1000여만 원의 성금을 올해에도 기부했다.

㈜한솔셔츠는 약 5000만 원, 동신섬유는 약 6500만 원 상당의 의류를, 서서울농업협동조합, 농협손해보험주식회사, (사)참사랑실천회는 각각 1000여만 원 상당의 물품을 지난해에 이어 기탁했다.

서대문구는 5억2000만 원의 기부 물품을 취약계층과 복지시설에 모두 전달했다.

4억2000만 원의 성금은 취약계층의 의료비, 간병비, 이사비, 재해구호비 등에 사용한다. 또 이 성금으로 주거환경개선 및 지역복지공모 등의 특수사업도 추진할 예정이다.

이성헌 서대문구청장은 “어려울 때 더욱 빛나는 이웃사랑의 마음들이 모여 목표 이상의 결실로 이어졌다”며 깊은 감사를 전하고 “보내주신 정성을 되새기면서 누구도 소외되지 않는 따뜻한 지역사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.