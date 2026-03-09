긴급 금융상황점검회의 개최 유가·환율 급등 등 변동성 확대 금융상품 불완전판매 우려 점검

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원이 중동사태 여파로 국제유가와 환율 변동성이 커지자 긴급회의를 소집해 레버리지 투자자 손실 확대와 금융회사 건전성 악화 등 관련 리스크를 점검했다.

금감원은 이날 이세훈 수석부원장 주재로 긴급 금융상황점검회의를 열었다.

이날 회의는 국제유가가 100달러를 돌파하고 원/달러 환율이 1500원에 육박하는 등 시장 변동성이 확대됨에 따라 금융·산업별 위험 요인을 살피고 대응 방안을 논의하기 위해 개최됐다.

이 수석부원장은 국내 경제의 펀더멘털(기초여건)이 여전히 견고하지만 중동사태 전개에 따른 금융시장 불확실성이 장기화할 가능성을 고려해 선제적으로 대응해야 한다는 점을 강조한 것으로 알려졌다.

특히 주가 변동성이 커지며 레버리지 투자자의 손실이 크게 확대될 가능성이 있다고 보고 신용융자와 한도대출 등 이른바 ‘빚투(빚내서 투자)’ 관련 자금흐름을 면밀히 모니터링하라고 지시했다.

유가·환율 급등에 따른 금융사의 건전성·수익성 지표 악화, 주가·금리·환율 연계 금융상품의 불완전판매 우려 등 다양한 리스크 요인을 점검했다. 이와 함께 회사채·주식 등을 통한 기업의 자금조달 여건도 살펴볼 예정이다.

금감원은 주요 업권별로 리스크 요인을 실시간 공유하면서 간담회 등을 통해 중동사태와 관련한 시장 의견을 들어볼 방침이다.