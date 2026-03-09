- 선정도서 심리학자 서은국 작가 ‘행복의 기원’… 7일 시상식 및 저자강연 함께 진행

- 오창석 이사장 “쇼츠 중심 콘텐츠가 일상화된 시대, 독서와 글쓰기를 통해 깊이 있는 성찰의 기회 마련”

재단법인 청년재단(이사장 오창석)은 지난 7일 서울 종로구 청년재단에서 ‘청년 독후감 공모전’ 시상식과 저자 강연을 열었다고 밝혔다. 행사에는 수상자와 가족, 관계자 등 약 80명이 참석했다.

이번 공모전은 청년과 청소년이 독서를 통해 삶과 사회에 대한 생각을 정리하고 이를 글로 표현할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 공모전 선정 도서는 행복 연구로 알려진 서은국의 저서 행복의 기원으로, ‘당신에게 행복이란 무엇인가요?’라는 질문을 주제로 작품을 모집했다. 접수 기간은 1월 26일부터 2월 20일까지 약 4주간이었다.

공모는 청년부(1998~2007년생)와 청소년부(2008~2010년생)로 구분해 진행됐다. 청년재단은 청소년기부터 청년기에 이르는 시기가 가치관과 사회 인식이 형성되는 시기라는 점을 고려해 두 연령대를 모두 대상으로 공모를 실시했다고 설명했다.

심사를 통해 두 부문에서 대상, 우수상, 장려상 등 총 10명이 수상자로 선정됐으며, 총 720만 원의 상금이 지급됐다.

청년부 대상은 김진송의 ‘그래서 지금은 행복합니까?’가 차지했다. 이 작품은 북한에서의 생활과 탈북 이후의 경험을 바탕으로 행복에 대한 개인적 인식을 정리한 글이다. 청소년부 대상은 김하람의 ‘행복의 기원을 읽고: 지금 우리에게 필요한 네 가지 질문’이 선정됐으며, 학업 중심의 생활 속에서 느낀 감정과 일상 속 행복의 의미를 다룬 점이 평가를 받았다.

심사위원단은 참가자들이 학업, 진로, 개인적 경험 등 다양한 삶의 상황을 바탕으로 행복에 대한 생각을 글로 정리했으며, 일상에서 발견할 수 있는 행복의 의미를 각자의 시각으로 표현한 점을 높이 평가했다고 밝혔다.

시상식 이후에는 서은국 작가가 참여한 강연이 진행됐다. 서 작가는 강연에서 개인이 일상 속에서 경험하는 다양한 활동과 관계가 행복을 인식하는 과정과 연결된다고 설명했다.

오창석 청년재단 이사장은 “청소년과 청년이 독서를 통해 자신과 사회를 바라보는 관점을 정리하고 글로 표현하는 기회를 제공하기 위해 공모전을 진행했다”며 “이번 경험이 참여자들에게 의미 있는 시간이 되었기를 바란다”고 말했다.