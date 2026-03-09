[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 4억뷰 돌파 뮤직비디오가 탄생했다.

9일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 2020년 9월 14일 공개된 스트레이 키즈 정규 1집 리패키지 앨범 ‘인생(IN生)’의 타이틀곡 ‘백 도어(Back Door)’ 뮤직비디오가 전날 오전 유튜브 조회 수 4억 뷰를 달성했다. 이 곡은

‘神메뉴’(신메뉴), ‘소리꾼’에 이어 스트레이 키즈의 3번째 4억뷰 뮤직비디오다.

이 곡은 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 완성한 음악에 특수 촬영 장비를 활용한 신선한 연출, 그룹의 특장점인 파워풀한 퍼포먼스가 조화를 이룬 뮤직비디오로 인기가 높았다.

스트레이 키즈는 오는 28일과 29일, 4월 4일과 5일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅을 연다. 6월과 9월엔 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(The Governors Ball Music Festival)과 브라질 ‘록 인 리오’(Rock in Rio)에 헤드라이너로 참석해 축제 하이라이트를 장식한다.