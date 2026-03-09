[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 김어준씨가 시민단체로부터 고발당했다.

9일 사법정의 바로세우기 시민행동(사세행)은 서울 종로구 서울경찰청 민원실 앞에서 기자회견을 열고 김씨를 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손과 형법상 위계에 의한 업무방해 혐의로 고발했다고 밝혔다.

사세행은 김씨가 자신이 운영하는 유튜브 채널 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’ 방송에서 대통령 해외 순방 당시 중동 정세 불안을 언급하며 정부 대응이 제대로 이뤄지지 않았다는 취지로 발언해 김민석 국무총리의 명예를 훼손했다고 주장했다.

김씨는 지난 5일 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “(중동 상황에) 대응하는 국무회의도 없어”, “대책회의가 없어 불안” 등의 언급을 했다.

이에 총리실은 중동 상황 발발 직후부터 매일 관계장관회의를 개최했다고 즉각 반박했다.

사세행은 김씨가 더불어민주당 정청래 대표와 각별한 관계로 알려졌다며 “차기 당대표 자리를 놓고 경쟁 관계인 김민석 국무총리를 공격하고 비방할 목적으로 허위사실을 적시했다”고 주장했다.

이 단체는 KTV가 1일 이재명 대통령 순방 출국길에 정 대표와 악수하는 장면을 고의로 누락한 게 아니냐는 김씨의 주장 역시 “방송 업무를 심각하게 위축·방해한 것”이라며 고발 혐의에 포함했다.