1~2월 생애최초 매수자 53% 차지 경매 시장서도 30대 낙찰 비중 1위 집값상승·정책대출 영향 매수 확대

서울 부동산 시장에서 30대들이 ‘큰 손’으로 떠오르고 있다. 생애최초 주택매수자 가운데 30대가 과반을 차지한 가운데 경매 시장에서도 30대 낙찰자 비중이 가장 높았다. 집값 상승으로 ‘내 집 마련’에 대한 불안감을 느낀 30대들이 규제가 덜 한 곳을 찾아 발빠르게 움직인 것으로 분석된다.

9일 대법원 등기정보광장에 공개된 올해 1~2월 서울 내 등기 기준 생애최초 부동산(건물·토지·집합건물) 매수자의 연령대별 현황을 분석한 결과 30대 매수 건수는 6928명으로 전체(1만3068명)의 53%를 차지했다. 월별로 보면 1월 3692명, 2월 3236명으로 각각 전체의 52.5%, 53.5%에 달했다. 40대 비중은 22%였고 뒤를 이어 20대(10%), 50대(9%), 60대 이상(5%) 순으로 나타났다.

지난해에도 생애최초 등기 건수 6만1161건 중 30대 비중이 3만482건으로 49.8%에 달했다. 대법원이 관련 통계를 공개한 2010년 이후 역대 가장 높다.

6·27 대책, 10·15 대책 등 고강도 규제가 이어졌지만, 비교적 규제에서 자유로운 정책자금 이용자들을 중심으로 매수가 이뤄진 영향으로 풀이된다. 서울 동작구 한 공인중개사는 “서울 집값이 최근 몇달간 빠르게 뛰면서 30대 신혼부부 등이 대출을 최대한 활용해 집을 사려는 수요가 많았다”며 “전세 매물이 부족하다보니 매수로 눈길을 돌려 15억원 이하 매물을 찾는 문의가 꽤 있다”고 전했다.

김효선 KB국민은행 부동산수석 전문위원은 “코로나19 이후 부동산을 통한 자산가치 상승이 부각되면서 결혼 유무와 상관없이 부동산을 자산증식 수단으로 삼는 경향이 강해졌다”며 “정부에서 집값 상승을 잡기 위해 보유세 인상 등 세제 카드를 시사하고 있지만, 30대들이 매수하는 곳들은 중저가 위주다보니 세금 인상에 따른 타격도 제한적”이라고 말했다.

아파트 매매 뿐 아니라 경매 시장에서도 30대들의 움직임이 두드러지고 있다. 올 들어 서울 지역 주택 경매 매수인 비중(강제·임의경매, 1~2월 합산)을 봐도 30대가 전체 914명 중 529명으로 28%를 차지했다. 뒤를 이어 50대(25%), 40대(20%), 60대 이상(18%), 20대(9%) 등 순이었다. 지난해에도 서울 지역 경매 매수인의 27%가 30대로 나타났다. 40대는 27%, 50대는 24% 비중을 차지했다.

기존 경매 시장이 40~50대 등 중장년층의 전유물이었다면, 최근 들어 무게추가 20~30대 젊은층으로 재편되고 있는 셈이다. 2021년까지만해도 주택 경매 매수인의 과반이 40~50대였으나 2024년 이후 30대 비중이 두드러지고 있다는게 전문가들의 설명이다.

경매는 토지거래허가구역 규제를 받지 않아 실거주 의무가 없고 갭투자가 가능하다. 자금 출처 증빙 부담도 비교적 적고, 임대수익도 노릴 수 있다. 이런 점 때문에 가압류·저당권 등 복잡한 권리 관계, 명도 이전 문제, 감정가와 거래가 역전 등 각종 리스크에도 청약 가점이 낮은 30대들의 경매 진입은 이어질 것으로 보인다.

이주현 지지옥션 연구위원은 “정책자금대출을 활용할 수 있는 30대들이 조금이라도 싸게 집을 마련하려는 수요가 경매로 유입되는 것”이라며 “최근 젊은층들이 경매나 임장 스터디에 몰리는 것도 이같은 이유 때문”이라고 말했다. 서정은 기자