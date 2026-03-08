[헤럴드경제=이정환 기자] 이란 사태로 방산주에 대한 투자 심리가 강해지면서 한화그룹의 시가총액 순위도 상승했다.

8일 한국거래소에 따르면 6일 기준 한화그룹 12개 상장사의 시가총액 합산액은 180조6740억원으로 집계됐다. 삼성그룹(1433조2720억원)과 SK그룹(826조5930억원), 현대자동차그룹(300조6250억원)에 이어 4위에 올랐다.

그간 4위를 지켰던 LG그룹(175조290억원)은 5위로 내려앉았다.

한화그룹은 한화에어로스페이스와 한화시스템 등 방산 관련 계열사의 주가가 이란 사태 이후 상승한 영향이다.

한화에어로스페이스의 경우 지난 3일부터 4거래일 동안 주가가 28만6000원 올라 시가총액이 14조7471억원 늘었다. 6일 기준 시가총액은 76조3653억원이다. 같은 기간 한화시스템도 주가가 4만5300원 오르며 시가총액이 30조192억원으로 8조5580억원 증가했다.

증권가는 방산 기업의 주가가 미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 단기간 급등한 가운데 이번 사태 이후에도 중동 지역이 방위력 개선 사업에 나설 것으로 예상된다면서 방산 업종에 대한 투자 의견 ‘비중 확대’를 제시했다.

장남현 한국투자증권 연구원은 “이번 전쟁을 통해 글로벌 지정학적 불확실성 증대에 따른 무기 체계 수요 증가 흐름은 단기성 이벤트가 아님을 재확인했다”면서 “수출 증가와 이익 개선이라는 방산 업종의 핵심 투자 포인트는 지속될 것”이라고 짚었다.

그러면서 “현재 시점에서 이번 사태와 무관하게 2026년 수출 모멘텀이 강한 동시에 전쟁 장기화 시나리오 대응 차원에서 방공 미사일 밸류체인에 편입된 한화에어로스페이스를 업종 최선호주로 제시한다”고 말했다.

물론 그는 “단기적으로 미국·이스라엘-이란 전쟁의 타임 라인에 따라 국내 방산 업체의 주가 변동성이 확대될 것으로 예상하지만, 중장기 관점에서 수주 파이프라인 확대가 주가 우상향 흐름을 이끌 것”이라고 말했다.