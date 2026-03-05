케이블 커넥터 체결·부품 고리걸기 작업 자동화 데모

[헤럴드경제=신동윤 기자] 피지컬 인공지능(AI) 기업 카본식스(CarbonSix)가 지난 4일부터 오는 6일까지 서울 강남구 코엑스에서 개최하는 국내 최대 규모 제조 자동화 전시회 ‘오토메이션월드 2026(AW 2026)’에 참가해 실제 양산 공정에 적용할 수 있는 피지컬 AI 기반 로봇 기술을 선보인다고 5일 밝혔다.

오토메이션월드는 스마트공장 및 자동화 산업을 대표하는 전시회로, 올해는 ‘스마트 물류’를 주제로 역대 최대 규모인 453개 기업이 참여했다. 제조 자동화, 로보틱스, 스마트 물류 등 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 기업들이 참여해 제조 현장의 디지털 전환과 자동화 기술을 선보이고 있다.

카본식스는 이번 전시에서 단순 기술 가능성을 보여주는 수준을 넘어 실제 제조 현장에서 바로 적용 가능한 수준의 피지컬 AI 로봇 데모를 공개했다.

카본식스가 이번 전시에서 공개한 핵심 데모는 제조 현장의 대표적인 난제로 꼽히는 비정형 조립 작업을 해결하는 ▷케이블 커넥터 체결 자동화 ▷부품 고리걸기 작업 자동화다.

‘케이블 커넥터 체결 자동화’ 데모는 자동차 조립 공정에서 사용되는 케이블 커넥터를 대상으로 비정형적으로 흔들리는 부품을 안정적으로 움켜쥔 뒤 암·수 커넥터를 체결하는 작업을 구현했다. 기존 자동화 솔루션으로 대응하기 어려웠던 비정형 조립 작업을 피지컬 AI 기반 로봇 지능으로 해결했으며, 산업 현장에서 요구하는 속도와 정확도를 동시에 달성한 것이 특징이다.

도장 및 후공정에서 활용되는 ‘부품 고리걸기 작업 자동화 데모’는 비정형적이고 부품 형상이 다양해 로봇 자동화가 쉽지 않은 공정으로 알려져 있다. 카본식스는 다양한 형상의 부품과 위치 편차가 존재하는 환경에서도 일정한 속도와 안정성을 유지하는 자동화 작업을 구현하여 실제 산업 현장에서 요구되는 생산 속도를 만족시켰다.

문태연 카본식스 대표는 “이번 오토메이션월드 2026 전시에서는 참가 고객들로부터 단순한 기술 소개를 넘어 양산 도입 일정, 공정 통합 방식, 투자 대비 효과(ROI) 등 실제 도입을 전제로 한 문의가 많이 증가했다”며 “카본식스는 단순한 연구나 시연 단계의 기술이 아닌, 제조 현장에서 바로 적용하고 대량 양산까지 가능한 산업용 피지컬 AI 솔루션을 제시하는 기업이라는 점을 보여주고자 했다”고 말했다.

한편, 매사추세츠공과대학교(MIT) 로봇공학 박사 출신 서형주 카본식스 최고기술책임자(CTO)는 6일 코엑스 컨퍼런스룸에서 열리는 ‘e4ds 피지컬AI 프론티어 2026’에서 ‘로봇 파운데이션 모델의 진짜 병목: 데이터 부족을 어떻게 돌파할 것인가’라는 주제로 세미나 연사로 나선다.