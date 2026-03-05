- 천안 신흥 주거지 성성호수공원 일대 총 6,723세대 ‘푸르지오 브랜드타운’ 조성 눈길

- 기존 단지에서 검증된 상품성·브랜드 신뢰도 바탕으로 지역 내 대장주 단지로 자리매김 기대

- 명품 호수공원 뷰 누리는 업성 푸르지오 레이크시티, 오는 3월 먼저 분양 나서

천안의 새도시로 주목받고 있는 성성호수공원 일대가 대규모 ‘푸르지오’ 브랜드타운으로 재편되며 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 기존에 공급된 단지들에 이어 ‘업성 푸르지오 레이크시티’가 3월 분양 소식을 알리면서, 푸르지오 브랜드타운의 완성작으로 많은 관심이 쏠릴 전망이다.

업성 푸르지오 레이크시티는 천안시 업성동 478번지 일대에 총 1,908세대 규모로 조성되는 대단지 아파트로, 이 중 1블록 1,460세대(전용 72~95㎡)를 먼저 분양한다.

단지는 2만 5,000여 세대 이상이 거주하게 될 성성호수공원 일대에 들어서며, 기존에 공급된 ‘천안 레이크타운 푸르지오 1~3차(3,792세대)’와 ‘천안 푸르지오 레이크사이드(1,023세대)’와 함께 총 6,723세대 규모의 푸르지오 브랜드타운을 형성하게 된다. 이러한 흐름 속에서 성성호수공원 일대가 불당을 뛰어넘는 천안의 대표 신흥 주거타운으로 자리매김할 것이라는 기대도 커지고 있다.

업계 관계자는 “1군 브랜드에 대한 신뢰도와 함께 대단지라는 규모까지 더해지면 지역 대표 주거지로 자리 잡는 속도도 한층 빨라진다”며 “브랜드타운은 단순히 같은 이름의 아파트가 모이는 데 그치지 않고, 지역 내에서 브랜드 인지도와 주거 이미지, 향후 프리미엄에 대한 기대감까지 함께 높이는 효과가 있다”고 말했다.

■ 성성호수공원 힐링 라이프에 명품 호수공원 뷰까지… 오는 3월 분양 앞둬

업성 푸르지오 레이크시티는 남쪽으로 약 52만 8,000㎡ 규모의 성성호수공원이 자리하고 있어 남향으로 아름답게 펼쳐진 명품 호수공원 조망(일부세대 제외)을 누릴 수 있다. 또한 성성호수공원에 조성된 4.1km 길이의 생태탐방로와 성성물빛누리교, 잔디마당 등 다양한 문화·휴식 시설을 도보로 편리하게 이용 가능하다.

특히 이 단지는 ‘일산자이 위시티’를 통해 세계조경가협회(IFLA) APR 조경대상을 수상한 디벨로퍼 DSD삼호가 조경 기획 단계부터 참여해, 다채롭고 예술적인 힐링 조경을 선보일 계획이다. 단지 중앙에는 수경시설과 잔디광장이 어우러진 ‘Grand Lake’를 조성하고, 3개의 테마형 어린이놀이터와 프라이빗 운동공간 ‘Romantic Fitness Garden’ 등 차별화된 공간 설계를 적용해 푸르지오 브랜드타운에 걸맞은 주거 환경을 구현할 방침이다.

생활 인프라도 좋다. 단지 인근에는 이마트·코스트코 등 대형마트부터 성성지구 내 형성돼 있는 중심 상권 인프라 이용이 가능하다. 교육 여건도 주목할 만하다. 업성 푸르지오 레이크시티 1블록 옆에는 유치원과 고등학교가, 2블록 앞에는 초등학교와 중학교가 각각 신설될 예정으로, 유치원부터 고등학교까지 모두 도보 통학이 가능한 ‘원스톱 안심 교육환경’이 장점이다. 여기에 성성지구 학원가와 인접해 있어 학부모 수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다.

업성 푸르지오 레이크시티 견본주택은 성성호수공원 사업지 인근에 마련되며, 3월 중 개관 예정이다.