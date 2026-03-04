[헤럴드경제=나은정 기자] 방송인 안선영(50)이 치매를 앓던 어머니를 간병하는 과정에서 겪은 심정과 ‘돈’의 의미에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.

안선영은 4일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 “49세 때 온갖 악재가 한꺼번에 와 아홉수를 제대로 치렀다”며 “가정 요양으로 버틸 수 있을 정도의 치매를 앓던 엄마가 뇌졸중으로 쓰러지면서 인지장애가 심해지고 대소변을 가리지 못하는 상황이 됐다”고 밝혔다.

이어 병원에서 어머니가 난동을 부린다는 이유로 신체가 묶여 있던 장면을 목격했다면서 “짐승처럼 묶여 있는 모습을 보고 인간의 기본 존엄이 무너지는 걸 보고 깨달았다”며 “한 가족의 건강이 완전히 무너지면 나머지 온 가족이 다 불행해진다”고 말했다.

안선영은 간병 과정의 현실적인 어려움도 언급했다. 그는 “병원비도 엄청나게 들었다”면서 “엄마를 내 아이 앞에서 대소변도 못 가리는 할머니가 아니라 스스로 화장실을 갈 수 있는 사람으로 만드는 데 들어간 1년의 비용, 시간, 에너지는 그간 쌓아온 자본이 없었다면 불가능했을 것”이라고 했다.

그는 “(만약 돈이 없었다면) 엄마는 여전히 인간의 존엄을 지키지 못한 채 묶여 있었을지 모른다”며 “지금도 기억은 온전치 않지만 제 손을 잡고 네일숍에 갈 수 있다. 그게 제가 열심히 벌어둔 돈의 가치”라고 강조했다.

안선영은 “기본적인 존엄도 건강이 없으면 무너진다”면서도 “그 존엄을 지탱하기 위해선 어느 정도 자금을 모아두는 것이 맞다”고 조언했다.