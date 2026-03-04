우수기술 사업화 촉진·해외 진출 지원체계 구축 정책금융·글로벌 프로그램 연계로 성장단계별 맞춤 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 3일 경기 안산시 한양대학교 ERICA 학연산클러스터지원센터에서 한양대 ERICA와 ‘지역산업 및 글로벌 창업기업 육성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 네트워크와 전문 역량을 연계해 지역 중소기업의 기술이전과 사업화를 촉진하고, 기술기반 창업기업의 글로벌 시장 진출을 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 창업기업 대상 정책금융 프로그램 운영, 글로벌 진출 연계 프로그램 기획 및 운영, 보유 자원 연계와 정보 공유체계 구축 등 다양한 협력사업을 추진한다. 특히 기업과 대학 연구소 간 기술 매칭을 강화해 지역 기술기업의 성공적인 기술이전과 사업화를 적극 지원할 계획이다.

양 기관은 유망 기술창업기업에 대한 성장 단계별 맞춤형 지원을 확대하고, 글로벌 시장 진출을 위한 실질적 지원체계를 마련해 기술 중심의 혁신성장 생태계 조성에 기여한다는 방침이다.

기보 관계자는 “산학협력을 기반으로 지역 기술창업기업이 보다 안정적인 성장환경에서 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원을 강화하겠다”며 “유관기관과의 협력을 확대해 지역 기반의 개방형 혁신 생태계를 활성화하고 중소벤처기업의 혁신역량 제고에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.