[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 3일 교내 영의관 앞과 정문에서 ‘2026학년도 신입생 환영 행사’를 개최하고 새롭게 대학 생활을 시작하는 신입생들을 따뜻하게 맞이했다.

이번 행사는 신입생들의 입학을 축하하고 새로운 출발을 격려하기 위해 마련됐으며 대학 입학 첫 강의로 캠퍼스를 찾은 신입생들에게 대학 구성원들이 직접 환영 인사를 전하며 의미를 더했다.

이날 행사에는 이재용 총장을 비롯해 권기홍 교학부총장, 신승훈 입학본부장, 김경호 사무국장 등 주요 보직자들이 참석해 신입생 한 명 한 명을 맞이하며 축하 인사를 건넸다.

대학 보직자들이 등굣길 현장에서 신입생을 환영하는 이번 행사는 신입생들이 영남이공대에 대한 소속감과 자긍심을 높이는 시간이 됐다.

영남이공대는 신입생 환영 행사를 시작으로 신입생 웰컴 토크 콘서트, 캠퍼스 커넥트 데이, 총장 토크 콘서트, 총학생회·대의원회 정례 소통회의 등 학생 참여형 프로그램을 진행하고 2026학년도 신입생들의 안정적인 대학 생활 정착과 성공적인 진로 설계를 적극 지원할 계획이다.

영남이공대 이재용 총장은 “오늘 이 자리는 단순한 환영 행사가 아니라 여러분의 새로운 도전을 대학이 함께하겠다는 약속의 자리“라며 ”영남이공대는 산업 현장이 요구하는 실무 역량과 인성을 겸비한 인재를 양성하기 위해 최적의 교육 환경과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.