[헤럴드경제=채상우 기자] 삼성전자 등 코스피가 급락한 가운데, 방송인 침착맨이 삼성전자 주식을 7만원 대에 팔아 21만원에 매입해 화제다.

침착맨은 지난달 27일 자신의 채널을 통해 “침착맨 삼전 재진입”이라는 제목의 쇼츠 영상을 공개했다.

“왜 삼전 가격이 떨어졌죠? 삼전 사셨나요?”라는 한 시청자의 채팅에 침착맨은 “어제 샀다. 열받아서 합류했다”고 말했다.

이 영상에서 그는 “삼성전자를 7만 원에 팔고 21만 원에 재진입했다”고 밝혔다. 그는 매수 이유에 대해 “어차피 주가가 내려가도 다 같이 떨어지지 않느냐”며 “안 사면 나 혼자 외로운데 다 같이 떨어지면 외롭지는 않다”고 말했다.

오랜 기간 4~7만원대 구간에 머물러있던 삼성전자는 코스피 강세에 힘입어 최근 급등했다. 지난달 27일에는 21만 6500원에 장을 마감했다. 이후 삼성전자는 3일 미국의 이란 침공으로 인한 세계 경제 불안 여파로 19만 5100원으로 9.88% 하락 마감했다.

3일 기준 코스피는 전 거래일 대비 7.24% 하락한 5791.91에 마감했다. 6000선이 무너지면서 장중엔 ‘매도 사이드카’가 발동하기도 했다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 12시 5분 53초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.