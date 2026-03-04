예방 중심 재난관리 체계 확립, 촘촘한 안전망 구축, 재해 약자 보호 강화 재난안전대책본부 24시간 가동, 취약지역 135개소·반지하 등 주거 취약 121가구 집중 관리 동네 수방거점·실시간 수방 정보 공유시스템·동행파트너 운영...현장 중심 대응 체계 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)가 서울시가 주관하는 ‘2025년 풍수해 안전대책 평가’에서 25개 자치구 중 1위를 차지하며 ‘최우수구’로 선정됐다.

이번 수상은 예방 중심 재난관리 체계 확립과 현장 밀착형 안전망 구축의 성과로 평가된다.

서울시는 25개 자치구를 대상으로 풍수해 예방·대응 체계, 수방시설 및 취약지역 관리, 취약계층 보호 대책, 자연 재난 사전 대비 등 10개 분야 17개 항목을 종합 평가해 우수 자치구를 선정했다. 이번 평가에서 양천구는 전 항목에서 높은 점수를 받으며 최우수구에 이름을 올렸다.

양천구는 ‘예방 중심 재난관리’를 핵심 기조로 선제 재난 대응 체계를 구축했다. 집중호우와 태풍에 대비해 5월부터 10월까지 5개월간 ‘재난안전대책본부’를 24시간 가동하고, 대형공사장·사면시설·지하시설·돌출시설 등 침수 취약지역 135개소를 점검했다.

또 집중호우 중점관리구역 내 빗물받이 2,846개를 정비하고 하수관로 34,326m 준설을 조기 완료하는 등 사전 대비에 총력을 기울였다.

신월빗물저류배수시설과 빗물펌프장 등 주요 수방 시설을 상시 점검하고, 대심도 터널과 목동 유수지를 안정적으로 운영해 배수 능력을 한층 강화하며 구조적 침수 대응 역량도 높였다.

인명 피해 예방을 위해 현장 중심의 촘촘한 안전망도 구축했다. ‘동네 수방 거점’을 마련해 긴급 대응 체계를 갖추고, 수방 정보 공유시스템을 도입해 강우량·수위 현황 등 주요 정보를 구민에게 실시간으로 안내했다. 반지하 주택 거주 61가구를 중점 관리 대상으로 지정해 우기 전 개인 배수 설비 내시경 점검을 시행하고, 침수 취약 121가구를 대상으로 공무원 돌봄서비스 ‘동행파트너’를 운영해 1대1 매칭 및 5인 내외 협력체계를 구성, 정기 방문과 연락 체계를 유지함으로써 재해 약자 보호를 강화했다.

이와 함께 구는 재난 발생 상황을 가정한 모의 대응훈련을 시행해 현장 대응력을 높였으며, 재난안전통신망(PS-LTE)을 활용해 양천소방서·양천경찰서 등 관계기관과 실시간 상황을 공유하고 공동 대응 체계를 구축하는 등 협업 기반 재난관리 시스템을 공고히 했다.

이기재 양천구청장은 “이번 최우수구 선정은 기후변화로 인한 국지성 호우에 대비해 예방 중심의 수방 대응 체계를 지속해서 강화한 결과”라며 “앞으로도 한발 앞선 대응과 현장 중심의 재난관리를 통해 구민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.