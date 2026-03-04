진학 상담부터 수시‧정시 지원 전략 수립, 사례 분석까지 운영일 전달 1일부터 접수, 도봉구 누리집으로 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지역 내 고등학생을 대상으로 ‘대학입시 맞춤형 1대1 컨설팅’을 운영한다.

컨설팅은 전문 상담사가 맡으며, 대학 진학 상담부터 수시 및 정시 지원 전략 수립, 사례 분석까지 학생별 해법을 제시한다.

진학(4~7월), 수시 대비(8월), 정시 대비(11~12월)로 나눠 진행하며, 매주 화요일과 목요일 오후 4~8시까지 도봉구청 6층 교육지원과 내 ‘진학상담실’에서 이뤄진다.

수시와 정시 모집 기간에는 운영시간을 확대한다. 이 기간 운영시간은 오전 9시부터 오후 8시까지다.

진학(4~7월)은 고교1~3학년을, 수시(8월)‧정시(11~12월)는 고교 3학년을 대상으로 한다. 월별 모집인원과 대상이 다르니 신청 시 확인이 필요하다.

매월(운영일 전월) 1일 오전 9시부터 신청받으며, 신청은 도봉구 누리집으로 하면 된다. 선착순으로 접수를 마감한다. 1일이 휴일이면 다음날 평일부터 가능하다.

컨설팅 비용은 무료며, 이용 가능 횟수는 고교 1~2학년 학생의 경우 연 1회, 고교 3학년 학생은 연 2회다.

기타 자세한 사항은 도봉구 교육지원과로 문의하거나 도봉구 누리집(공지사항)에서 확인 가능하다.

오언석 도봉구청장은 “이번 컨설팅이 학생과 학부모들의 효과적인 입시 전략 수립에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 우리 구의 교육 경쟁력을 높이고 수험생의 성공적인 진학 설계를 위한 다양한 정책을 마련하겠다”고 말했다.