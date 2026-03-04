매주 일요일과 공휴일, 조선시대 궁궐과 도성 안팎 순찰하던 ‘순라군 행진’ 재현 ‘순라길·순라군 해설 프로그램’ 운영하고 순라군이 야간에 머물던 경수소 활용해 ‘순라군 체험센터’ 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 올해 3~5월, 9~11월 매주 일요일과 공휴일 15시 광화문 월대에서 인사동 문화의거리 일대까지 ‘수문장 순라의식’을 연다.

또 순라군의 도성 순찰 재현에 전문 해설 프로그램과 순라복 체험까지 더해 서울 도심을 살아있는 역사 체험 공간으로 만든다.

순라군은 조선시대 궁궐과 도성 안팎을 순찰하던 군대다. 순라의식은 ‘경국대전’ 병전(兵典) ‘행순(行巡)’ 조항에 기록된 도성 순찰 제도에서 유래했다.

약 1시간 동안 이어지는 이 행사는 순라군을 비롯해 궁궐 문을 지키는 책임자인 수문장과 조선시대 선발 시험을 거쳐 선발한 전문 직업군인인 갑사, 정병, 대졸, 기수, 취타대 등 총 60여 명이 참여한다.

광화문 월대에서 출발해 인사동 문화의거리 일대를 순찰하고 안국역 6번 출구 인근 북인사마당에서 마무리하며, 종료 후에는 관심 있는 시민 누구나 순라군과 기념사진도 남길 수 있다.

종로구는 해설사와 함께 순라군의 동선을 따라 종로 곳곳을 둘러보는 ‘순라길·순라군 해설 프로그램’도 마련했다. 출발일 3일 전까지 종로문화플랫폼을 통해 신청하면 되고, 3명 이상 모이면 진행한다.

아울러 순라군이 야간에 머물던 경수소를 활용해 순라군 체험센터(창덕궁길 33)를 조성하고 복식 체험 기회 또한 제공하고 있다. 센터는 화요일부터 일요일까지 9~18시 운영하며, 비용은 전액 무료다.

정문헌 구청장은 “인사동을 찾는 시민과 관광객이 도심 속에서 전통문화를 생생하게 체험할 수 있도록 더 다채로운 프로그램을 운영하겠다”며 “대한민국 대표 문화 예술 거리인 인사동에 많은 관심과 방문을 바란다”고 밝혔다.