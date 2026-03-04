[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 미·이스라엘과 이란 간 무력 충돌로 국제 유가가 급등할 수 있다는 우려에 대해, 대(對)이란 군사작전이 종료되면 유가가 정상화될 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담 도중 관련 질문을 받고 “잠시 동안 유가가 조금 높아질 수는 있겠지만, 이번 사안이 마무리되면 유가는 내려갈 것”이라며 “심지어 이전보다 더 낮아질 수도 있다고 본다”고 말했다.

나흘째 이어지는 미국의 대이란 군사작전으로, 전 세계 원유 해상 물동량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협 일대의 군사적 긴장은 최고조에 달하고 있다.

앞서 이란 혁명수비대(IRGC)의 에브라힘 자바리 장군은 “호르무즈 해협은 이제 폐쇄됐다”며 “해협 통과를 시도하는 모든 선박을 침몰시키고 단 한 방울의 석유도 수출되지 못하게 막아 국제 유가를 배럴당 200달러까지 치솟게 만들겠다”고 경고했다.