이창우 재출마 선언 “검증된 행정으로 멈춘 동작 다시 세우겠다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이창우 전 동작구청장이 동작구청장 예비후보 출마를 공식 선언하며 “멈춰선 동작의 시간을 다시 일으켜 세우고, 검증된 행정으로 확실한 변화를 만들겠다”고 밝혔다.

이 예비후보는 출마선언문을 통해 “일 잘하는 정부가 대한민국을 바꾸고 있는 지금, 이제 변화의 차례는 동작”이라며 “지난 2014년부터 2022년까지 동작구청장으로 재임하며 쌓은 성과와 행정 경험을 바탕으로 지역 발전을 다시 궤도에 올리겠다”고 말했다.

이어 “정치는 싸움이 아니라 결과이고, 이념이 아니라 능력”이라며 중앙정부와의 협력을 통해 성과를 만들어낼 구청장이 필요하다고 강조했다.

“지난 4년, 동작은 멈췄다”

이 예비후보는 민선 8기 구정 운영에 대해 “행정의 연속성이 끊기며 정책 혼선과 민생 정체가 이어졌다”고 평가했다. “동작을 모르는 초보 행정의 결과는 분명하다. 정책 혼선과 예산 낭비, 구민의 불편으로 이어진다”고 말했다. 그러면서 “삼선 도전을 내려놓았던 선택에 대한 책임을 무겁게 받아들이고, 멈춘 발전을 완성하겠다”며 “동작구의 이재명이 되겠다”고 밝혔다.

8년의 성과 강조…“실력은 결과로 남는다”

민선6기부터 민선7기까지 동작구청장을 지낸 그는 재임 기간 동안 ▲장승배기 종합행정타운 조성 ▲컵밥거리 이전 ▲지자체 최초 공공주택 공급 ▲흑석동고등학교 추진 ▲용양봉저정 일대 관광지 조성 등 오래된 숙원사업을 해결하고, 지속가능한 도시를 구현하는 기틀을 마련했다.

특히 장기간 논의만 이어지던 ‘장승배기 종합행정타운’ 등 굵직한 지역 현안을 해결하며 지역 내에서 추진력 있는 행정가로 평가받아 왔다.

이 예비후보는 “실력은 말이 아니라 결과로 남는다”며 “동작의 성장 잠재력을 현실로 바꿔본 경험이 있다”고 강조했다.

“비정상의 정상화”…재개발·재건축 속도 회복 공약

그는 ‘비정상의 정상화’를 핵심 과제로 제시하며, 재개발 정책과 관련해 “재개발은 건물이 아니라 삶을 바꾸는 일”이라며 동작 전역의 재개발·재건축 속도 회복 의지를 밝혔다.

마지막으로 그는 이번 지방선거에 후보등록을 마치며 “더 쌓인 경험과 더 깊어진 경륜, 더 탄탄한 실력으로 동작의 확실한 변화를 완성하겠다”며 “이재명 정부의 성공을 동작에서 증명하겠다”고 다짐했다.

출마선언문 전문

존경하는 동작구 구민 여러분,

더불어민주당 동작구청장 예비후보 이창우입니다.

일 잘하는 대통령, 일 잘하는 정부가 대한민국과 우리 삶을 바꾸고 있습니다.

이제 바꿀 차례는 동작입니다.

동작구민 여러분, 많이 기다리셨습니다.

저 역시 이 순간을 기다려 왔습니다.

지금 대한민국은 정치의 효능감을 체감하고 있습니다.

정치는 싸움이 아니라 결과이고,

이념이 아니라 능력이라는 것을 확인하고 있습니다.

이제 동작 차례입니다.

일 잘하는 이재명 대통령과 함께 성과를 만들어낼

검증된 구청장, 힘 있는 집권 여당의 일꾼이 필요합니다.

장승배기 종합행정타운, 흑석동 고등학교 프로젝트, 공공주택 사업, 도서관 사업 등

동작의 굵직한 변화는 도전에서 시작됐고, 성과로 증명되었습니다.

실력은 말이 아니라 결과로 남습니다.

8년간 검증된 일꾼, 이창우입니다.

동작을 바로 세우겠습니다

지난 4년, 동작은 멈췄습니다.

구민의 목소리는 사라지고 행정의 연속성은 끊겼습니다.

전시 행정은 늘었지만 민생은 뒤로 밀렸습니다.

이 비정상을 끝내고

상식과 실력이 통하는 동작을 만들겠습니다.

망친 나라를 정부가 바로 세우듯,

무너진 동작은 제가 다시 살려내겠습니다.

초보 행정인가, 검증된 전문가인가

동작을 모르는 초보 행정의 결과는 분명합니다.

정책 혼선, 예산 낭비, 그리고 구민의 불편입니다.

동작을 가장 잘 아는 사람,

행정의 흐름을 정확히 아는 사람만이

지금을 바로잡고 미래로 나아갈 수 있습니다.

말이 아닌 결과로 만드는 재개발

재개발은 건물이 아니라 삶을 바꾸는 일입니다.

그래서 결과로 증명하는 행정이 필요합니다.

불가능하다던 장승배기 종합행정타운을

현실로 만든 사람, 바로 저 이창우입니다.

그 경험으로 동작 전역의 재개발·재건축 속도를 끌어올리겠습니다.

빈틈없는 복지, 다시 시작하겠습니다

복지는 혜택이 아니라 권리입니다.

지난 4년, 동작의 복지 체계는 흔들렸습니다.

아이부터 어르신까지,

누구도 소외되지 않는 생애주기 맞춤 복지를 복원하겠습니다.

동작을 다시 대한민국 복지의 기준으로 만들겠습니다.

멈춘 발전, 제가 완성하겠습니다

제가 시작했던 동작의 변화가 지금 멈춰 서 있습니다.

이제 다시 앞으로 나아가야 합니다.

행정은 연습이 아닙니다.

취임 첫날부터 실전입니다.

과거로 후퇴할 것인가,

미래로 전진할 것인가.

답은 분명합니다.

존경하는 동작구민 여러분,

무너진 민생을 일으키고

동작의 자존심을 되찾겠습니다.

더 쌓인 경험, 더 깊어진 경륜, 더 탄탄해진 실력으로

동작의 확실한 발전을 약속합니다.

이창우는 약속을 지킵니다.

동작구의 이재명이 되겠습니다.

감사합니다.

이창우 예비후보자 프로필

경력

민선 6,7기 동작구청장(8년 연임)

現 노무현 대통령기록물 열람대리인

現 사람사는세상 노무현재단 상임운영위원

前 노무현 대통령 제1부속실 행정관(5년 근속)

前 김대중 대통령 당선자 인수위 실무요원

前 노무현 대통령 당선자 비서

학력

상도초등학교 졸업

영등포중학교 졸업

여의도고등학교 졸업

연세대학교 행정대학원 정치학 석사

연세대학교 대학원 도시공학 박사과정(수료)