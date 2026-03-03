재조합단백질 기술 보유한 코넥스트와 파트너십 핵심 후보물질 ‘CNT201’ 미국 임상 2상 가속화 에스테틱·치료제 아우르는 오픈이노베이션 실현

[헤럴드경제=최은지 기자] 재생의학 전문기업 파마리서치가 바이오 벤처기업 코넥스트와 전략적 투자 계약을 체결하며 중장기 파트너십 구축에 나선다.

파마리서치는 3일 단백질 재조합 기반의 의약품 개발 기업인 코넥스트에 투자를 결정했다고 밝혔다. 양사는 이번 계약을 통해 코넥스트의 핵심 파이프라인인 ‘CNT201’의 상업화를 포함한 차세대 바이오의약품 개발에 긴밀히 협력할 계획이다.

이번 파트너십의 핵심인 CNT201은 셀룰라이트, 듀피트렌 구축, 페이로니병 등 에스테틱과 치료 영역을 아우르는 바이오 신약 후보물질이다. 최근 미국 식품의약국(FDA) 임상 1상을 마치고 현재 2상을 진행 중이며, 기존 치료제 대비 안전성과 효능이 뛰어난 ‘계열 내 최고(Best-in-Class)’ 신약으로 평가받고 있다.

파마리서치는 앞서 CNT201에 대한 라이선스인(기술 도입) 계약을 체결한 데 이어, 이번 지분 투자를 통해 상업화 권리를 선점하고 협력 관계를 공고히 했다. 특히 코넥스트의 단백질 제품 개발 및 생산 기술을 활용해 다양한 바이오의약품을 공동 개발하는 ‘오픈이노베이션’ 모델을 본격화할 방침이다.

파마리서치 관계자는 “이번 투자를 계기로 CNT201의 성공적인 상업화와 차세대 파이프라인 확보에 박차를 가할 것”이라며 “혁신적인 솔루션을 지속적으로 도입해 글로벌 재생의학 기업으로서의 성장을 견인하겠다”고 말했다.