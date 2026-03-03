월~토 운영▲노래방▲만화 다락방▲인생네컷 등 아이들 취향 저격 공간… 안전한 놀이·쉼터 역할 톡톡

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 초등학생들의 돌봄 공백 해소와 안전한 놀이문화를 책임질 ‘동작초등라운지’를 본격 운영한다.

동작구 흑석동 서달로15길 13(흑석우체국 2층)에 위치한 ‘동작초등라운지’는 초등학생을 위한 동작형 자율놀이·돌봄 공간이다.

소득수준이나 맞벌이 여부 등 별도의 우선순위 없이, 긴급 돌봄이 필요한 아동은 누구나 이용할 수 있다.

운영시간은 평일(월~금) 오전 10시부터 오후7 시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 매일 낮 12시부터 오후 1시 30분까지는 시설 정비를 위해 운영이 일시 중단된다.

안전한 이용을 위해 최초 1회 방문 시 반드시 보호자가 동반하여, 이용신청서 및 개인정보 동의서 등의 관련 서류를 제출해야 한다.

이용료는 1일 2500원이며, 신청 아동 명의로 계좌 입금 후 이용이 가능하다.

노래방, 만화 다락방, 오락실 등의 놀이공간이 마련되어 있으며, 특히 아이들에게 인기 있는 ‘인생네컷’ 사진 촬영 체험도 즐길 수 있다.

아울러 평일에는 볼펜 꾸미기, 슬라임 등 놀이 키트를 활용한 주제별 프로그램인 ‘평일키움클럽’이 운영되며, 토요일은 코딩·로봇·AI 학습 등의 체험 중심 프로그램인 ‘토요키움클럽’이 진행된다.

‘토요키움클럽’은 동작구 통합예약 관리시스템을 통해 사전 신청 후 참여할 수 있다.

문의 사항은 동작초등라운지로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “동작초등라운지는 아이들이 안전한 환경에서 마음껏 놀며 성장할 수 있는 최고의 아지트가 될 것”이라며 “앞으로도 부모님들이 안심할 수 있는 실질적인 돌봄 인프라 구축을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.