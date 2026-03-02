[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 지난주 대구를 찾은 데 이어 이번 주에는 부산을 찾는다.

한 전 대표는 2일 페이스북에 올린 글에서 “이번 토요일(7일) 점심시간에 부산 구포시장에서 상인분들 응원하고 시민들을 뵙겠다”며 “그 후에 지난 금정 선거 역전승 당시 시민들과 함께 걸었던 온천천을 다시 걸으며 시민들 만나 뵈려 한다”고 밝혔다.

앞서 한 전 대표는 제명 이후 첫 공개 행보로 지난달 27일 대구 서문시장을 찾아 “죽이 되든 밥이 되든 나서보겠다”며 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거 무소속 출마를 시사했다. 그는 또 “보수를 재건하기 위해 ‘윤석열 노선’을 끊어내야 한다”고 말했다.

한 전 대표가 이번 주 방문하는 부산 구포시장은 더불어민주당 전재수 의원이 부산시장 선거에 출마할 경우 국회의원 보궐선거가 치러질 가능성이 큰 ‘부산 북구갑’에 있다. 지난번 대구에 이어 한 전 대표가 보선 출마 가능성이 큰 지역을 차례로 방문하는 게 아니냐는 해석이 나오고 있다.

한편 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에서 당에서 제명된 한 전 대표의 대구 방문에 동행하며 공개 지원에 나선 친한(친한동훈)계 의원들을 향해 “해당 행위라 생각한다”고 언급한 것으로 알려졌다.