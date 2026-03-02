[헤럴드경제=양대근·문혜현 기자] 이재명 대통령은 2일 국무총리급인 규제합리화위원회 부위원장에 여야 정치인과 기업 출신을 고루 중용하면서 ‘실용주의 인사’ 기조를 재확인했다는 평가다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이 대통령이 규제합리화위원회 부위원장에 남궁범 전 에스원 대표이사, 박용진 전 더불어민주당 의원, 이병태 한국과학기술원(KAIST) 명예교수를 위촉했다고 이날 밝혔다.

규제합리화위원장은 대통령이다. 이 대통령이 취임 후 국무총리·민간 공동위원장 체제이던 규제개혁위원회를 격상하고 규모를 확대했다.

박용진 부위원장은 당내 대표적 비명(비이재명)계 인사 중 한명으로 꼽힌다. 박 부위원장은 발표 직후 SNS에 “대통령과 함께 일하게 됐다”며 “성공한 대통령, 성공한 이재명 정부를 만들어 국민 여러분께 보답하겠다”고 썼다.

이병태 부위원장은 보수 성향으로 평가받는 경영학 교수로 작년 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 후보 캠프에서 경제 정책을 담당했던 것으로 알려졌다. 다만 홍 후보가 국민의힘에서 탈당한 뒤엔 SNS에 “주류 경제학적 이야길 이 후보에게 전하고자 한다”며 이 대통령 캠프에 합류하겠다는 의사를 드러내기도 했다.

남궁범 부위원장은 1989년 삼성전자에 입사한 이래 경영지원팀 전무, 재경팀장(부사장)을 거치는 등 평생 민간기업에서 일해왔다.

이후 삼성 계열사인 보안업체 에스원 대표이사로 취임했고 작년 대표이사직에서 물러난 뒤에는 고문으로 일했다.

이처럼 다양한 스펙트럼의 인사를 위촉한 배경엔 이해관계가 첨예한 사안일수록 여러 견해를 두루 들어봐야 한다는 이 대통령의 철학이 작용한 것으로 해석된다.

이 수석은 “분야별로 조화롭게 배치하고 다양하게 의견을 수렴하기 위해 구성됐다”며 “각자가 가진 전문성을 백분 활용해나갈 것”이라고 밝혔다.

마찬가지로 이 대통령이 위원장을 맡는 기본사회위원회의 부위원장으로는 대표적 기본소득론자로 이 대통령의 ‘멘토’로 알려진 강남훈 한신대 경제학과 명예교수가 발탁됐다.

그는 오랜 기간 ‘한국형 기본소득’을 연구한 학자로 이 대통령이 성남시장과 경기지사 시절 인연을 맺었다.

기본소득국민운동본부 공동 상임대표를 지냈으며 2022년 대선 당시 후보 직속 기본사회위원회 고문을 맡기도 했다. 강 부위원장은 이 대통령이 제시한 ‘AI 기본사회’ 정책에도 영향을 준 것으로 전해졌다.