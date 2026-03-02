[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군이 경북도 및 경북도개발공사와 협력해 처음 선보인‘천원주택’이 평균 경쟁률 5.4대 1을 기록하며 큰 호응을 얻었다.

2일 칠곡군에 따르면 이번 성과는 칠곡군이 실제 임대료와 입주자가 부담하는 ‘1일 1000원’ 임대료의 차액을 전액 보전하기로 하는 등 과감한 재정 지원을 결정한 데서 비롯됐다.

이를 통해 청년·신혼부부의 주거비 부담을 획기적으로 낮추며 지역 정착 기반을 마련했다.

입주 청년과 신혼부부는 하루 1000원, 월 약 3만원 수준의 임대료만 부담하면 되며 나머지 비용은 칠곡군이 지원한다.

이는 단순한 임대료 지원을 넘어 청년층의 경제적 자립을 돕고 신혼부부의 주거·양육 부담을 실질적으로 완화하는 선도적 주거복지 정책으로 평가받고 있다.

이번 사업은 경북도가 2024년 2월 ‘저출생과의 전쟁’을 선포하며 추진 중인 150대 과제 중 ‘지역밀착형 공공임대 공급’ 1호 사업으로, 칠곡군은 선도 지자체로서 사업을 적극 추진하며 정책의 현장 안착을 이끌었다.

모집 결과 총 30호에 163명이 신청해 높은 경쟁률을 기록했으며 청년 124명, 신혼부부 7명, 고령자 등 주거취약계층 32명이 지원해 다양한 계층의 주거 수요를 확인했다.

칠곡군 관계자는 “칠곡왜관 천원주택은 청년과 신혼부부가 안심하고 정착할 수 있는 주거 환경을 만들기 위한 칠곡군의 정책적 결단의 결과”라며“앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 도시 청년이 머무는 도시 조성을 위해 주거복지 정책을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.