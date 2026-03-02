노태악 위원장 “공정하고 투명한 선거관리를 위해 철저히 준비”

[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 지난달 27일 중앙선관위 과천청사에서 제9회 전국동시지방선거 선거종합상황실 개소식을 개최하고 본격적인 선거관리체제에 들어갔다.

개소식에는 노태악 중앙선관위 위원장과 위철환 상임위원을 비롯한 중앙선관위 위원, 허철훈 중앙선관위 사무총장 등이 참석하여‘민주주의 꽃’ 퍼포먼스, 선거장비 시연 등의 행사를 진행하였다.

선거장비 시연은 위원장, 상임위원 등이 참여하여 사전투표장비의 사전투표용지 교부부터 사전투표함에 투입까지의 과정과 투표지분류기의 투표지 분류, 투표지심사계수기의 투표지 심사 과정 등을 시연하였다.

선거종합상황실은 선거관리상황 및 절차사무를 종합관리하고 조정하는 역할을 수행하기 위해 2월 23일부터 설치하여 운영 중이다. 3팀 9반 32명으로 편성하여 ▲절차사무 총괄·지원 ▲사전투표함 등 보관장소 CCTV 통합관제센터 운영 ▲사건·사고의 신속한 대응·처리 ▲선거장비 및 물품의 수급·운영과 헬프 데스크 등의 역할을 수행한다.

노태악 중앙선관위 위원장은 인사말에서 “오늘 개소식은 지방선거를 엄정중립의 자세로 공정하고 투명하게 관리하겠다는 우리 위원회의 의지를 국민에게 보여주는 자리로, 성공적인 선거관리를 위해 최선을 다하여 철저히 준비하자”라고 하였다.