[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 57.1%로 6주 만에 상승세를 멈추고 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 23~27일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자의 비율은 57.1%로, 직전 조사보다 1.1%포인트(p) 내렸다.

부정 평가는 38.2%로 직전 조사 대비 1.0%p 상승했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.7%로 집계됐다.

리얼미터는 “금융·수출 등 경제 지표 호조에도 불구하고 행정통합 과정의 지역 형평성 논란과 촉법소년 연령 하향 공론화 등 사회적 갈등이 부각되면서 6주 만에 소폭 하락했다”고 분석했다.

지난달 26∼27일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 47.1%, 국민의힘은 33.8%의 지지율을 기록했다. 민주당은 전주 대비 1.5%p 떨어진 반면 국민의힘은 1.2%p 올랐다. 조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.2%, 진보당은 1.1%로 각각 집계됐다. 무당층은 10.0%였다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 5.4%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.