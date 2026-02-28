‘탄생육아 몽땅정보통’ 전면 개편…서울 저출생 대응 새 실험 신청가능 사업 몰라서 놓치는 일 없도록 카톡 미리알림 서비스 개시 서울시뿐 아니라 중앙부처·자치구 등 약 350개 사업 통합제공… 나를 위한 맞춤 검색까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시가 결혼·임신·출산·육아 정책을 한 곳에서 제공하는 플랫폼을 대폭 개편했다.

단순한 정보 제공을 넘어 “몰라서 못 받는 지원은 없게 하겠다”는 것이 이번 개편의 핵심이다.

저출생 문제가 국가적 위기로 떠오른 상황에서 지방정부가 정책 전달 방식까지 바꾸는 실험에 나섰다는 점에서 주목된다.

정책은 많지만 “몰라서 못 받는다”

그동안 출산·육아 정책의 가장 큰 문제는 정보 분산이었다.

중앙정부,서울시, 자치구 등 각 기관이 별도로 정책을 운영하다 보니 시민 입장에서는 어떤 혜택이 있는지 파악하기 쉽지 않았다.

실제로 현장에서는 이런 말이 흔하다. “출산하고 나서 나중에 알았어요.” “신청 기간 지나서 못 받았습니다.”

서울시 내부에서도 정책이 있음에도 체감도가 낮다는 지적이 계속 제기돼 왔다.

서울시 최현정 저출생담당관은 “지원 제도가 없는 것이 아니라 시민들이 찾기 어려웠던 것이 문제였다”고 설명했다.

카톡(서울톡)이 정책비서 된다

이번 개편의 핵심은 맞춤형 알림 서비스다.

시민이 생애주기 정보를 입력하면 카카오톡(서울톡)으로 신청 시기를 미리 알려준다.

예를 들어 임산부 교통비 지원을 받는 산모에게 출산 시기가 가까워지면→ 산후조리비 지원 신청 안내를 자동으로 보내는 방식이다.

최현정 저출생담당관은 “이제 시민이 정책을 찾는 것이 아니라 정책이 시민을 찾아가는 방식”이라고 설명했다.

흩어진 정책 350개 한 곳에

또 하나의 변화는 정보 통합이다.

서울시, 중앙부처, 자치구에서 운영하는 약 350개 정책을 한 플랫폼에서 볼 수 있게 했다.

검색 방식도 단순화했다.

생애주기별 , 관심 분야별 , 소득 수준별로 맞춤 검색이 가능하다.

예를 들어 맞벌이, 다자녀,한부모 가정 등 상황에 따라 필요한 정책만 확인할 수 있다.

“육아 정보 찾는 시간 줄인다”

플랫폼 기능도 확대됐다.

아이와 함께 갈 수 있는 키즈카페, 키움센터,주말 어린이집 등 육아 시설 정보도 제공한다.

또 문화행사와 체험 프로그램까지 안내해 생활형 육아 플랫폼으로 확장했다.

서울시 내부에서는 “육아 커뮤니티 역할까지 할 수 있을 것”이라는 기대도 나온다.

신청 창구도 하나로

그동안 시민들이 불편을 겪었던 부분이 신청 창구 이원화였다.

서울맘케어, 몽땅정보통 두 사이트를 오가야 했다.

이번 개편으로 임산부 교통비, 산후조리경비, 가사서비스, 엄마 북돋움 등 주요 사업 신청이 한 곳으로 통합됐다.

한 번 입력한 개인정보는 다른 사업 신청 때 자동 입력된다.

저출생 대응…정책 전달이 관건

서울시는 출산율 반등을 위해 난임 지원, 돌봄 확대,주거 지원 등 다양한 정책을 내놓고 있다.

하지만 전문가들은 정책 홍보와 전달 체계가 더 중요하다고 말한다.

한 인구정책 전문가는 “지원이 많아도 시민이 모르면 의미가 없다” 고 지적했다.

이 때문에 이번 플랫폼 개편은 단순한 홈페이지 개선이 아니라 정책 전달 방식의 변화 라는 평가가 나온다.

서울시 김성민 저출생협력팀장은 “정책을 만드는 것 못지않게 시민 체감도를 높이는 것이 중요하다”고 말했다.

“아이 키우기 좋은 도시 만들 것”

마채숙 서울시 여성가족실장은 “서울시와 중앙정부, 자치구의 육아 정책을 한 곳에서 이용할 수 있도록 시스템을 개선했다”며 “아이와 양육자가 모두 행복한 도시를 만들기 위해 정책을 지속적으로 보완하겠다”고 밝혔다.