[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]이인선 국민의힘 대구시당위원장은 27일 “대구 ‧ 경북 행정통합 특별법이 현재 국회 법제사법위원회에 계류돼 있다”며 “대구시당은 이 법안이 조속히 법사위 의결을 거쳐 본회의에서 통과되기를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

이 위원장은 이날 입장문을 통해 “국민의힘 지도부 반대설은 사실이 아님이 공식적으로 확인됐다”며 “국민의힘 지도부는 대구‧경북 통합에 대해 명확하고 일관되게 찬성 입장을 밝혔다”고 했다.

이어 “대구시의회 반대 주장 역시 사실과 다르다”며 “대구시의회는 오늘 성명서를 통해 ‘대구경북 행정통합을 적극 찬성한다’고 분명히 밝혔다. 통합 자체를 반대한 적이 없다는 점도 공식적으로 확인됐다”고 강조했다.

또 “이제 더 이상 핑계도 명분도 남지 않았다”며 “그럼에도 법사위를 열지 않는다면 이는 명백한 정치적 지연이며 특정 정당의 이해관계에 따라 국가적 과제를 붙잡아 두는 행위”라고 비난했다.

따라서 “대구시당은 분명히 요구한다. 어떠한 흥정도 어떠한 정치적 조건도 붙어서는 안 된다”며 “추미애 법사위원장은 즉시 법제사법위원회를 개최해 대구‧경북 행정통합 특별법을 조건 없이 상정하고 처리해 달라”고 요구했다.

이인선 국민의힘 대구시당위원장은 “더 이상 지연은 무책임”이라며 “국민은 지켜보고 있다, 추미애 법사위원장의 책임 있는 결정을 강력히 촉구한다”고 말했다.