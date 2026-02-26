‘통화정책방향 기자간담회’서 발언

[헤럴드경제=김벼리·유혜림 기자] 이창용 한국은행 총재는 26일 오전 ‘통화정책방향 관련 기자간담회’에서 “우리나라의 양극화가 심화할 가능성이 많아졌다”고 말했다.

이 총재는 “인공지능(AI) 중심의 경제 성장으로 산업별 간극이 커지고 있다”며 “최근 주가가 올랐는데 우리 주식의 상당 부분이 상위 소득자와 기관들이 갖고 있다. 주가 상승 혜택 정도가 소득별로 차이가 나기 때문에 양극화에 기여할 수 있다”고 말했다.

또한 빠른 속도로 AI 등 IT 기술이 발전하는 것도 양극화 촉진 요소로 지목했다.

그는 “양극화 문제가 상당한 정도로 사회 문제가 될 것 같다”며 “대비해야 하는 상황”이라고 강조했다.

최근 증시 활황과 관련해서는 “최근 주가가 오른 건 정부의 자본시장 개선 노력에 반도체, 방산, 원전 증권 등 다양한 업종의 실적 개선이 뒷받침됐기 때문”이라며 “국내 증시가 저평가된 상황에서 벗어나 한 단계 ‘레벨 업’이라는 점에서 긍정적”이라고 말했다.

다만 “상승 속도가 유례없이 올라가는 상황이라서 대내외 충격이 발생할 때 변동성이 크게 확대될 수 있다”며 “그 과정에서 금융 안정을 담당하는 중앙은행 입장에서 유심히 보겠다”고 덧붙였다.