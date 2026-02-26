지난 15일 이후 다시 7만달러 목전 트럼프 국정연설 통해 추가 관세 우려 완화 엔비디아 실적 기대·서클 매출↑ 위험자산 유입

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트코인이 하루 새 7%대 급등하면서 7만달러대 재진입을 시도하고 있다. 중동 정세 불안과 관세 정책 불확실성으로 위험자산 회피심리가 드리우고 있지만, 추가 관세 우려가 해소되면서 반등한 ‘안도 랠리’라는 관측이 나온다.

26일 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 7시 35분 기준 비트코인은 전일 대비 7.4% 오른 6만8867달러를 기록했다. 앞서 이날 새벽 6만9512달러까지 급등했다. 지난 15일 이후 다시 7만달러 목전에 다다랐다.

같은 시각 이더리움은 13.01% 오른 2098달러, 리플(XRP)은 8.62% 상승한 1.47달러, 솔라나는 13.81% 증가한 89.86달러를 나타냈다. 시장 전반이 반등하면서 디지털자산 전체 시가총액은 7.48% 오른 2조3800억달러로 집계됐다.

디지털자산은 미국과 이란이 핵 협상 돌파구를 찾지 못하면서 지정학적 리스크가 드리운 가운데 도널드 트럼프 대통령이 24일(현지시간) ‘글로벌 관세’를 발효하면서 6만2000달러선까지 하락했다. 시장이 긍정적으로 받아들일 명확한 호재가 부재한 가운데 이날 반등세는 불안감이 해소된 결과라는 분석이 나온다.

우선 24일(현지시간) 트럼프 대통령의 상․하원 합동 연설을 통해 무역전쟁 확산 우려가 완화된 점이 꼽힌다. 트럼프 대통령은 경제 정책 성과를 강조하면서 관세 정책을 기존대로 유지하겠다고 밝혔다. 디지털자산 전문 매체 코인게이프는 미 대법원이 트럼프 대통령의 상호관세를 위법으로 판단한 뒤 추가 관세 인상 우려가 해소되면서 반등했다고 분석했다. 비즈니스타임즈는 “트럼프 대통령의 국정연설이 새로운 돌발 악재 없이 마무리되자 시장에 안도 랠리(Relief Rally)가 찾아왔다”고 짚었다.

트럼프 대통령이 국정연설에서 지난해 마지막 3개월 동안 근원 인플레이션이 1.7% 하락할 것이라고 강조하면서, 정책 불확실성 감소 신호로 해석하면서 상승세를 촉발했다는 해석도 있다.

위험자산 선호심리도 살아나면서 상승을 뒷받침하고 있다. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 기대감에 상승하면서 미국 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 여기에 스테이블코인 발행사 서클의 지난해 4분기 매출이 전년 동기 대비 77% 급증하면서 주가가 35% 오른 점도 심리 회복을 자극한 것으로 보인다.

한동안 매도세가 이어지던 상장지수펀드(ETF)로도 유입세가 이어지고 있다. 파사이드 인베스터에 따르면 지난 24․25일 미국에 상장된 11개 비트코인 현물 ETF로 각각 2억5770만달러, 1억2410만달러가 유입됐다. 이틀 연속 유입세로 돌아선 건 지난 10일 이후 보름만이다.

시장에선 상승 추세 전환 관문을 7만달러선으로 내다보고 있다. 마이클 부트로스 포렉스 선임 기술 전략가는 “비트코인은 1월 급락 이후 처음으로 의미 있는 반등을 시도하고 있다”며 “주목해야 할 부분은 7만238달러 부근의 변곡점이다. 이 수준을 돌파해 종가가 형성될 경우, 단기적으로 비트코인은 상승세를 이어갈 가능성이 높다”고 했다.