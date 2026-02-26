‘갤럭시 언팩 2026’ 현장 르포 전 세계 1400명 미디어·업계 관계자 총출동 보호필름 없이 측면 시야각 차단 ‘인상적 혁신’ 사용자 요청 응답 넘어 맥락·의도 파악해 반응 ‘케데헌’ 매기 강 감독 행사장 연출 축제 방불

“여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’ 폰입니다.”

25일(현지시간) 삼성의 차세대 인공지능(AI) 스마트폰 ‘갤럭시S 26 시리즈’가 공개된 미국 샌프란시스코의 팰리스 오브 파인 아트(Palace of Fine Arts). 노태문 삼성전자 사장(DX 부문장)이 “여러분이 깨닫기도 전에 필요를 먼저 알아차리고, 습관을 학습한다”며 AI 기능을 소개하자 행사장은 1400여명의 환호성으로 가득찼다.

이 무대는 노사장이 지난 2020년 갤럭시 S 시리즈의 ‘새로운 10년’을 공언했던 곳이다. 6년 뒤 이날, 노 사장은 ‘내 손 안 비서’ 갤럭시S26 시리즈를 공개하고 갤럭시의 패러다임을 ‘AI 에이전트’로 완전히 전환하는 ‘AI 시대’를 선언했다.

AI의 최첨단 기술과 실제 사용자 경험의 간극을 메우는, ‘AI 대중화’의 정점을 찍겠다는 포부다.

▶세계 최초 ‘프라이버시 디스플레이’ 등장에 1400명 ‘열광’=삼성 ‘갤럭시 언팩 2026’(Galaxy Unpacked 2026)이 개최된 팰리스 오브 파인아트 주변은 행사 시작 1시간 전부터 전 세계에서 모여든 1400여 명의 미디어와 관계자들로 인산인해를 이뤘다. 삼성전자가 사전에 마련한 1200개의 객석이 꽉 차, 일부 참석자들은 객석 뒤에 서서 행사를 지켜볼 정도였다.

이날 언팩을 장식한 두 축은 에이전틱 AI와 ‘프라이버시 디스플레이’였다.

노 사장이 “보안과 프라이버시를 갤럭시 AI의 핵심에 두었다”며 “칩셋 파트너들과 협력해 개발한 맞춤형 AP, 혁신적인 카메라, 그리고 세계 최초의 내장형 프라이버시 디스플레이를 소개한다”고 공언하자 행사장에는 행사 중 가장 큰 환호성이 터져 나왔다.

프라이버시 디스플레이는 하드웨어와 소프트웨어의 정교한 결합으로 구현된 보안 혁신이다. 디스플레이 픽셀의 빛 확산 방식을 제어해 측면 시야각을 차단하는 원리로, 옆자리에서는 화면 내용을 거의 볼 수 없게 만든다. 사용자는 PIN 번호 입력 시점은 물론 특정 앱 실행이나 알림 팝업에만 기능을 적용하도록 세밀하게 설정할 수 있다.

현장 참석자들 사이에서도 사생활 보호 필름 없이 하드웨어 픽셀 제어만으로 측면 시선을 차단하는 기술에 대해 “가장 인상적인 혁신”이라는 평이 쏟아졌다.

싱가폴에서 왔다는 류훙쭤 씨는 “보통 화면을 가리려면 별도의 스크린 보호 필름을 사야 한다. 하지만 보호 필름은 시간이 지나면 들뜨기도 하고, 붙였다가 마음에 안 들면 다시 떼어내야 하는데 갤럭시S26 울트라는 원하는대로 켜고 끌 수 있다는 점이 인상적이었다”고 말했다. 필리핀에서 온 샹탈 코바루비아스 씨도 “소프트웨어와 하드웨어를 결합해 원하는 순간에만 사생활 보호 필름 기능을 사용할 수 있단 점이 놀라웠다”고 말했다.

▶최첨단 기술 사용 어려움 최소화… 나만의 ‘비서’ 된 갤S26=더욱 진일보한 AI 사용성도 관객들의 호응을 이끌어냈다.

노 사장은 “갤럭시 AI의 기술이 약속하는 편리함 여러분이 실제로 경험하는 사용 편의성 사이의 간극을 줄이기 위해 노력하고 있다”면서 사용자의 습관을 학습해 실시간으로 적응하는 에이전틱 AI의 비전을 제시했다.

갤럭시S26시리즈는 사용자의 요청에 응답하는 것을 넘어 사용자의 맥락과 의도를 파악해 능동적으로 반응하는, 삼성전자 혁신의 집약체다.

특히 이날 새롭게 공개한 ‘나우 넛지’(Now Nudge)와 ‘오토메이티드 앱 액션’(Automated App Action)은 AI가 사용자의 필요를 예측해 먼저 제안하고, 복잡한 앱 실행 과정을 대신해준다.

예컨대 나우 넛지 기능은 사용자가 사진 공유 요청 메시지를 받으면 AI가 맥락을 이해해 사진첩에서 관련 이미지를 검색, 팝업 형태로 즉시 제안한다. 여러 앱을 넘나들며 지시를 수행하는 오토메이티드 앱 액션은 택시 호출 요청 시 사용자 대신 자동으로 택시를 불러준다.

레이첼 로버츠(Rachel Roberts) 삼성전자 미국법인(SEA) 제품 PM이 이같은 기능들을 차례로 선보이며 일상 속에 녹아든 AI 기술을 소개하자 객석에서는 탄성과 박수가 쏟아졌다.

삼성전자는 더욱 직관적인 에이전트 AI 경험을 지원하기 위해 기존 구글의 제미나이 뿐 아니라 퍼플렉시티도 새롭게 탑재했다. 삼성전자 빅스비(Bixby)도 더욱 강력한 대화형 디바이스 에이전트로 업그레이드 해, 자연어 기반 대화가 가능해졌다.

▶K-POP 울려퍼진 보랏빛 언팩…케데헌 연출한 매기 강이 행사 연출 ‘한 몫’=이번 언팩은 이례적으로 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(K-pop: Demon Hunters)를 연출한 매기 강(Maggie Kang) 감독이 자문에 참여했다. 강 감독은 언팩 기획 단계부터 초청장, 무대 연출 요소 등 전반적인 부분에 아이디어를 더했다.

특히 새롭게 공개된 기술을 관객이 더 쉽게 공감하기 위한 무대 연출 요소 뿐 아니라, 기술이 사용자의 일상에 가져오는 편의성 등과 같은 발표 메시지 구성에도 의견을 제시했다. 준비 과정에서는 오프라인 워크숍을 통해 스토리 구성 방향과 제작 요소에 대한 논의도 진행했다.

그래서인지 행사장 내부에는 케이팝 데몬 헌터스의 OST가 울려 퍼졌고, 작품의 상징이 되는 색상이자, 갤럭시 S26의 메인 컬러인 보라색 포토월 등이 곳곳에 보였다. 한국 전통 과자인 약과와 김밥, 강정 등이 케이터링으로 준비되기도 했다.

삼성전자는 갤럭시S26 울트라의 강력한 AI 성능을 뒷받침하기 위해 전작 대비 NPU 성능은 39%, CPU와 GPU 성능은 각각 19%, 24% 향상된 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대’를 적용했다. 기본 및 플러스 모델에는 진일보한 엑시노스 2600을 탑재했다. 샌프란시스코=박혜림 기자