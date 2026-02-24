[헤럴드경제=김보영 기자] 경찰이 관공서 인터넷 게시판에 이재명 대통령에 대한 살해 협박 글을 올린 10대 2명이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 사이버범죄수사대는 협박 및 위계에 의한 공무집행방해 혐의를 받는 10대 남성 2명을 검거해 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 9월 119안전신고센터 인터넷 게시판에 “대통령 집무실에서 죽이겠다”내용의 살해 협박 글을 작성한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 이들은 게임 유저들이 사용하는 음성 채팅 플랫폼 ‘디스코드’에서 알게 된 사이로, 또 다른 친구를 괴롭히려는 목적으로 명의를 도용해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

이들 중 한명인 A군은 지난해 3월 충남 아산시 소재 고등학교 학생들에 대한 살해 협박 게시글을 작성한 사실도 추가로 드러났다. 이 밖에도 A군은 인천 소재 고등학교, 광주 소재 중학교 학생들을 대상으로 협박글을 올린 혐의도 받고 있어 경찰은 수사를 이어가고 있다.

경찰은 이들의 범죄를 허위 협박으로 경찰·소방 등 공권력을 출동시키는 ‘스와팅’으로 보고, 이들에 대한 손해배상 청구를 심의할 방침이다.

경찰 관계자는 “공중 협박 등 태스크포스(TF)를 중심으로 앞으로도 불특정 다수를 겨냥한 협박 행위에 대해 끝까지 추적해 법에 따라 엄정하게 처벌할 것”이라고 강조했다.

앞서 경찰은 지난해 11월 사이버 수사·형사·공공점죄수사대·형사기동대 등 5개 기능으로 공중 주요 인사 협박 및 허위 조작 정보 등 대응 TF를 구성해 운영 중이다.