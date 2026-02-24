워너 전 사업군 인수에 1084억달러보다 높은 가격 제시 경쟁자 넷플릭스도 “현금 충분”...쉽게 물러나지 않을 듯

[헤럴드경제=도현정 기자]할리우드를 대표하는 영화 제작사 워너브러더스 디스커버리 인수전에 뛰어든 파라마운트 스카이댄스가 주당 30달러였던 기존 제안보다 더 높은 가격을 제시하며 인수 의지를 불태웠다.

23일(현지시간) 블룸버그와 로이터 통신 등에 따르면 파라마운트는 종전보다 더 좋은 조건의 인수 제안서를 제출했다. 정확한 금액을 공개되지 않았지만 기존에 파라마운트가 제시했던 조건은 주당 30달러, 총 1084억달러(약 156조7000억원)에 회사 전체를 인수한다는 것이었다. 이번에 새로 제시된 조건에는 파라마운트의 자금 조달 가능성에 대한 워너브러더스의 우려를 일부 해소하는 내용도 담긴 것으로 전해졌다.

워너브러더스는 지난해 12월 스트리밍·스튜디오 사업부를 주당 27.75달러에 넷플릭스에 매각하기로 합의했다.

이에 파라마운트는 주당 30달러의 공개매수를 선언하며 케이블 방송 등 워너브러더스의 사업군 전체를 인수하겠다고 제안했다. 파라마운트는 계약 해지에 따른 위약금 28억달러를 선지급하겠다는 제안까지 했다.

워너브러더스는 파라마운트의 자금 동원 능력을 문제삼아 넷플릭스와의 계약으로 기우는 추세였다. 당시 도널드 트럼프 대통령의 사위 제러드 쿠슈너가 이끄는 사모펀드 어피니티 파트너스가 파라마운트 컨소시엄에서 빠지기도 했다. 이에 파라마운트는 데이비드 엘리슨 최고경영자(CEO)의 부친인 억만장자 래리 엘리슨 오라클 회장으로부터 약 400억달러의 자금 보증 확약을 받았다며 워너브러더스를 설득해왔다.

파라마운트의 판돈 올리기에 대해 넷플릭스는 당장 입장을 내놓지는 않았다. 그러나 로이터는 넷플릭스가 충분한 현금을 보유하고 있고, 파라마운트가 인수가액을 높일 경우 넷플릭스도 인수 조건을 상향할 수 있다고 보도했다.

넷플릭스가 워너브러더스와 계약을 체결하더라도, 규제 당국의 승인이라는 걸림돌이 남아있다. 미 당국은 넷플릭스의 시장지배적 사업자 여부를 조사하겠다는 입장이다. 일각에서는 데이비드 엘리슨 파라마운트 CEO의 부친인 래리 엘리슨 오라클 회장이 트럼프 대통령과 친밀한 관계라는 점에서 규제 당국이 넷플릭스에 불리한 판단을 내릴 수 있다는 우려도 내놓고 있다.

넷플릭스는 이사진 구성을 두고도 트럼프 대통령의 압박에 시달리고 있다. 트럼프 대통령은 지난 21일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 넷플릭스에 수전 라이스 이사를 해임하라고 요구하며 “그렇지 않으면 대가를 치를 것”이라고 경고했다. 라이스 이사가 버락 오바마 행정부와 조 바이든 행정부에서 고위직을 역임했다는 이유에서다.

테드 서랜도스 넷플릭스 공동 CEO는 이날 BBC와의 인터뷰에서 “이건 사업적인 거래지, 정치적 거래가 아니다”라며 라이스 이사 해임 가능성을 일축했다.