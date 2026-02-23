[헤럴드경제=나은정 기자] 이학재 인천국제공항공사 사장이 임기를 넉 달가량 앞두고 사의를 밝혔다.

23일 인천국제공항공사에 따르면 오는 25일 오전 11시 공사 청사 동관 대강당에서 이 사장의 이임식이 열린다.

이 사장의 임기는 오는 6월 18일까지였으나, 사퇴 후 6월 지방선거에 국민의힘 인천시장 후보로 출마할 것으로 전해졌다.

이 사장은 3선 국회의원 출신으로, 2023년 윤석열 정부에서 인천국제공항공사 사장으로 임명됐다. 취임 이후 이 사장은 정부와 첨예하게 대립해 왔다.

앞서 지난해 12월에는 이재명 대통령이 국토교통부 업무보고 자리에서 책갈피에 달러를 끼워 반출하는 행위에 대한 대응 방안을 물었으나 명확한 답변이 나오지 않으면서 공개적으로 질책을 받았다.

이 사장은 이후 페이스북에 올린 글에서 “이 일로 온 세상에 ‘책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다’는 사실이 알려진 것”이라며 불쾌한 심경을 드러냈다.

최근에는 청와대와 국토부가 인천공항 인사에 불법적으로 개입하고 있다며 “차라리 나를 해임하라”는 취지로 발언하기도 했다.