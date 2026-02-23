잠실새내역금융센터·이수역지점 우선 도입

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 평일 밤 9시까지 은행 업무가 가능한 야간 특화 탄력 점포 ‘하나 9시 라운지’ 운영을 시작한다고 23일 밝혔다.

기존 오전 9시부터 오후 4시까지였던 영업점 운영 시간의 제약을 넘어 ‘9 to 9’ 체제로 확장해 직장인과 소상공인의 금융 접근성을 높이겠다는 취지다.

‘하나 9시 라운지’는 화상상담 기반의 디지털 무인 점포 형태로 운영된다. 영업점 창구 업무가 종료되는 오후 4시 이후에도 대화형 인터렉티브 텔러 머신(ITM)을 통해 직원과 실시간 화상 상담이 가능하다. 예·적금 신규 및 재예치, 각종 제신고, 개인대출 간편 상담, 전자금융 가입·변경, OTP·보안카드 발급·등록, 체크카드 발급 등 주요 상담 업무를 밤 9시까지 처리할 수 있다.

또한 스마트 텔러 머신(STM)과 ATM을 함께 배치해 입출금 통장 신규·재발급, 계좌이체, 공과금 납부 등 일상 금융 업무도 이용 가능하도록 했다. 화상상담 기반 기기 사용에 익숙하지 않은 고령층 등 디지털 취약 계층을 위해 전담 컨시어지도 상주한다.

해당 점포는 ▷잠실새내역금융센터지점 ▷이수역지점 등 2곳에서 우선 운영된다. 직장인 유동 인구가 많고 소상공인 사업장이 밀집한 지역을 중심으로 도입했으며, 기존 영업점과 별도 독립 공간으로 구성된다. 오전 9시부터 오후 4시까지는 기존 대면 창구와 병행 운영해 창구 혼잡도 분산과 대기시간 단축 효과도 기대된다.

하나은행은 이번 시범 운영을 시작으로 지역 특성에 맞춘 야간 특화 점포를 단계적으로 확대할 계획이다.