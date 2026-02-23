SNS서 남성들에 우울감 표출 “하루에만 셀카 10장씩 올려” “먼저 팔로우 걸어오더라” 전문가 “충동 조절 어려워 보여” 경찰, 사이코패스 분석 진행 중

[헤럴드경제=이영기 기자] 20대 남성들에게 약물이 든 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받는 20대 김모 씨가 과거부터 우울한 감정을 토로해 온 것으로 파악됐다. 김씨는 주로 소셜미디어(SNS) 등에서 남성들과 교류를 넓혀온 것으로 보인다. 그를 기억하는 한 SNS 지인은 중독이 의심될 만큼 SNS 활동이 잦았다고 기억했다.

23일 헤럴드경제는 김씨와 SNS 계정을 통해 과거부터 교류했던 남성들과 접촉해 김씨의 모습에 대해 들었다. MBTI에 관한 얘기를 하는 등 여느 젊은 여성과 다르지 않은 모습이었지만 깊은 우울감을 표현하기도 했다.

그와 메시지로 직접 소통을 나눴던 한 20대 남성 A씨를 통해 당시 대화 내용을 볼 수 있었다. 2023년 당시 피의자 김씨는 “아파서 잠도 못 자고 몸만 힘들고 우울해요”, “아프면 더 우울해지는 거 같아요”라고 말했다. 김씨는 일면식도 없는 SNS상 지인에게 우울감을 드러냈다.

특히 김씨는 지난 11일 오후 1시 48분께에도 SNS에 자신의 얼굴 사진(셀카)을 올렸다. 3차 범행 이틀 후이자 체포되던 날이다. A씨가 당시 김씨의 셀카에 ‘좋아요’를 누른 기록을 통해 확인했다.

다른 SNS 지인 B씨는 김씨의 SNS 활동이 중독에 가까웠다고 설명했다. B씨는 “매일 셀카를 게시했다”며 “1장이 아니라 비슷한 사진 10장 정도를 올려서 기억이 난다”고 말했다.

이어 “너무 많은 사진을 올려 ‘팔로우 관계를 끊을까’ 생각도 했다”고 덧붙였다.

또 다른 SNS 지인 C씨는 “과거에 김씨가 먼저 팔로우를 걸어왔다”며 “그 이후로 서로 좋아요를 눌러주는 정도로 오래 교류하고 지냈다”고 설명했다.

김씨와 교류했던 지인들의 의견을 종합하면 김씨는 SNS상에서 남성들과 교류를 넓혀가며 SNS에 크게 의존했던 것으로 보인다.

김씨의 이 같은 모습에 대해 전문가는 단순 우울증의 형태보다 복합적 양상을 보인다고 설명했다. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 “타인에 쉽게 다가가는 외향성, SNS에 셀카를 올리는 과시 성향 등을 볼 때 일반적 우울증이라고 보기는 어렵다”며 “우울의 수준이 오르고 내리는 양극성 장애와 성격 장애일 가능성이 보인다”고 설명했다.

이어 이 교수는 “이 같은 경우 돌발적 행동을 하기 쉽다”며 “충동 조절이 안 되기 때문에 자살·자해보다는 타인에게 해코지하는 경우가 많다”고 덧붙였다.

경찰은 현재 김씨에 대한 ‘사이코패스 검사’도 진행 중이다. 지난 설 연휴 서울경찰청 과학수사대에서 김씨에 대한 심리 분석 검사를 실시했다. 경찰 관계자는 “현재 김씨에 대한 심리 분석 검사 내용은 분석 중이다”라며 “검사 결과가 언제 나올지는 확인하기 어렵다”고 말했다.

김씨는 약물이 든 음료로 남성 2명을 연이어 살해하고 또 다른 남성에게는 상해를 입힌 혐의로 구속돼 수사를 받고 있다.

경찰은 김씨에 대해 살인죄를 적용했다. 경찰 수사 과정에서 챗GPT에 ‘수면제 과량과 술을 마시면 어떻게 되는지’ 등을 여러 차례 검색한 것으로 알려졌다. 해당 질문에 대해 챗GPT는 “매우 위험하다”고 답변한 것으로 경찰은 확인했다.

경찰은 추가 피해자 등을 확인하기 위해 수사 범위를 넓히고 있다. 김씨와 접촉한 사람들에 대해서도 조사를 펼치고 있다.