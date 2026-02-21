[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 한 시민이 오사카시 수도국에 금괴 21㎏을 익명으로 기부해 화제다. 해당 금괴는 시가로 약 56600만엔(약 53억원)에 달하는 금액이다.

19일 일본 요미우리신문 등에 따르면 오사카시는 이날 금괴 21㎏을 기부 받았다고 밝혔다.

이름이 알려지지 않기를 원한 기부자는 해당 금괴를 상수도관 노후화 대책에 사용해 달라는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 기부 의사는 지난해 11월 시점에 전달됐다. 기부자는 일본 전국에서 잇따른 상수도관 파손으로 인한 누수 사고 뉴스를 보고 기부를 결정했다고 설명했다.

오사카시 상수도국은 이번 기부가 상수도 사업 관련 기부로는 “과거에 경험한 적 없는 금액”이라고 밝혔다. 해당 금괴는 기부자의 의향에 따라 상수도관 교체 비용으로 활용할 예정이다. 기부된 금괴 평가액은 일반적인 상수도관 약 2㎞를 교체할 수 있는 비용에 해당한다.

요코야마 히데유키 오사카시장은 기자회견에서 “엄청난 금액이라 말문이 막힌다”며 “상수도관 노후화 대책은 큰 투자가 필요하다. 감사할 따름이다”라고 말했다.

일본에서는 전국적으로 상수도관 노후화 문제가 심각한 상황이다. 지난해 1월에는 사이타마현 야시오시에서 하수도관 손상으로 도로가 함몰되는 사고가 발생하기도 했다. 대부분의 상수도관을 고도 경제 성장기 때 정비한 오사카시 역시 노후화 문제에 직면해 있다. 시 상수도국에 따르면, 2024 회계연도에는 도로 아래에서만 92건의 누수 사고가 발생했다.