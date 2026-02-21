[헤럴드경제=김성훈 기자] 술을 마신 채 부친의 차를 몰다가 사고를 내고, 경찰차까지 들이받으며 도주극을 벌인 10대가 구속 기로에 놓였다.

경기 성남중원경찰서는 이 같은 일을 벌인 10대 A 군에 대해 도로교통법 위반 및 특수공무집행방해 등의 혐의로 구속영장을 신청할 예정이라고 21일 밝혔다.

A 군은 이날 오전 2시 7분께 성남시 중원구의 한 상가 앞 도로에서 면허 취소 수준의 혈중알코올농도로 음주운전을 하다가 주차된 오토바이를 충돌해 쓰러뜨리는 사고를 낸 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.

그는 목격자 신고를 받고 출동한 경찰과 마주치자 순찰차 범퍼를 들이받고 재차 2㎞가량을 도주하다가 도로 중앙분리대를 충격하기도 했다.

경찰은 사고를 내고 차 안에 있던 A군을 현행범으로 체포했다.

A 군이 음주운전을 하는 과정에서 부상자는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A 군이 부친 소유 차량을 끌고 나와 술자리를 한 뒤 운전대를 잡은 것으로 보고 자세한 경위를 조사 중이다.