[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 지역 중소기업을 대상으로 하는 ‘수출항만 선적비 지원 사업’과 장기 재직 근로자의 안정적인 근속을 지원하는 ‘장기 재직 근로자 지원 사업’을 올해도 추진한다.

고금리·고물가·보호무역 강화 등 복합 위기로 고전하는 중소기업들에 실질적 숨통을 틔워주기 위해 순천시는 올해 수출 물류비와 인력 유지 지원에 총 2억 5000만 원(수출항만 선적비 지원 사업에 1억 5000만 원, 장기 재직 근로자 지원 사업에 1억 원)을 투입한다.

이는 기업 현장에서 지속해서 제기돼 온 수출 확대 지원과 인력난 해소 요구를 반영한 것으로 2년째 시행하게 되는데 예산 소진 시 조기 마감된다.

수출항만 선적비 지원은 관내 제조기업이 지출한 물류비용의 90%를 지원하는 사업으로, 지원 한도를 기존 300만 원에서 500만 원으로 상향해 자금 조달에 어려움을 겪는 기업에 단비 같은 역할을 하고 있다.

장기 재직 근로자 지원은 관내 제조업에서 2년 이상 근무한 순천 시민에게 50만 원의 장려금을 지급하는 사업으로, 기업의 인력난 해소와 근로자의 장기 근속을 유도해 지역 경제의 뿌리를 튼튼히 할 것으로 보인다.

사업 참여 및 지원 절차 등 자세한 사항은 시청 신성장산업과 산단개발팀(061-749-4417)으로 문의하면 안내받을 수 있다.