[헤럴드경제=김보영 기자] 디즈니+ 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’이 화재 현장에서 순직한 소방관의 사망 원인을 사주로 추리하는 미션을 진행해 논란에 휩싸였다.

문제가 된 장면은 최근 방영된 2회에서 등장했다. 해당 회차에서는 1라운드 미션으로 49인의 운명술사들이 고인의 생년월일시를 바탕으로 사망 배경을 추측하는 미션이 주어졌다. 여기엔 지난 2001년 발생한 ‘홍제동 방화사건’으로 순직한 故 김철홍 소방교의 사주가 사례로 등장했다.

제작진은 무속인들에게 고인의 사진과 생시, 사망 시점만 제공했으며, 무속인들은 “불과 관련된 사주”, “붕괴나 압사 느낌이 있다” 등 고인의 사인을 추측했다. 출연진은 이를 보고 무속인의 ‘촉’에 놀라는 반응을 보였다.

방송 이후 고인의 조카라고 밝힌 A씨는 소셜미디어(SNS)를 통해 “제작진이 영웅이나, 열사를 다루는 다큐멘터리 취지라고 설명해 동의한 것으로 안다”며 “고인의 누나도 당황스러워하시더라. 저런 거였다면 동의하지 않았다”라고 불쾌감을 드러냈다.

A씨는 “무속인들이 저희 삼촌이 어떻게 죽었는지 맞추고 방송인 패널들은 자극적인 워딩과 리액션을 하는데 그걸 보고 있자니 너무 화가 났다”며 “솔직히 내 가족이 사고로 순직하셨는데 그런 식으로 방송하면 화 안날 사람이 누가 있겠느냐”고 분노했다.

또 A씨는 “작가와 저희 고모가 통화한 녹취 내용을 들어봤는데 무속인이 나온다고는 했고 사주를 통해 의인이 어떤 사람인지 보고 숭고한 희생을 기린다고 얘기했다. 근데 방송에 나온 내용을 보니 고인이 어떻게 돌아가셨는지 맞추고 있고 출연진들은 신기해하며 웃고 있더라”고 지적했다.

이에 대해 운명전쟁49‘ 제작진은 18일 “본 프로그램에 등장하는 개인의 이야기는 당사자 본인 또는 가족 등 그 대표자와의 사전 협의와 설명을 바탕으로, 이해와 동의 하에 제공됐다”고 입장을 밝혔다.

제작진은 “이 과정에서 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이라는 기획 의도와 구성에 대해 안내했으며 관련 정보 제공 및 초상 사용에 대한 동의도 함께 이루어졌다”라며 “제작진은 사안의 민감성을 충분히 인지하고, 관련 내용을 제작 전 과정에 걸쳐 신중하게 검토해 프로그램을 제작했다”고 해명했다.

한편 ‘운명전쟁49’는 JTBC가 제작해 디즈니플러스와 훌루에서 지난 11일 첫 공개한 프로그램으로, 신점과 타로, 사주 등을 다루는 무속인 49명이 경쟁해 최후의 1인을 뽑는 서바이벌 예능 프로그램이다.