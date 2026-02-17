최근 닷새간 201㎢…“러 전장 통신·지휘체계에 문제 발생”

[헤럴드경제=이영기 기자] 우크라이나가 2년 반 만에 가장 많은 영토를 탈환했다. 이에 미국의 전쟁 연구 전문 기관은 러시아에 ‘스타링크’의 위성 인터넷 접속이 차단된 점이 주요 배경이라고 설명했다.

16일(현지시간) AFP통신이 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW) 데이터를 분석한 결과 우크라이나군은 지난 11∼15일 러시아로부터 201㎢ 영토를 탈환했다.

이는 러시아군이 작년 12월 한 달간 점령한 면적에 육박하는 면적이다. 우크라이나군은 2023년 6월 반격 이후 최단기간에 최대 면적 영토를 되찾은 기록을 세웠다.

이 같은 영토 탈환은 러시아군의 스타링크 접속이 차단된 상황을 활용한 성과로 ISW는 해석했다.

ISW는 “이번 우크라이나의 반격은 최근 러시아군의 스타링크 접속 차단을 이용했을 가능성이 크다”며 “러시아 군사 블로거들에 따르면 스타링크 차단이 전장의 통신 및 지휘 통제에 문제를 일으키고 있다고 한다”고 설명했다.

러시아 군인들은 밀수를 통해 구한 스타링크 장비를 이용해 전방에서 서로 통신하고 인터넷에 접속해 드론 등 장비를 운용해왔다.

그동안 우크라이나는 러시아 드론이 전자전 재밍 시스템을 우회하고 목표물을 정밀 타격하기 위해 스타링크를 사용한다고 주장해왔다.

우크라이나 측 요청에 따라 이달 초 스타링크가 러시아 측의 무단 접속을 중단한 이후, 군사 전문가들은 러시아가 최전선에서 사용하던 스타링크 안테나의 장애를 감지했다.

미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관은 지난 5일 엑스(X·옛 트위터) 게시물에서 러시아군의 접속을 차단한 새 시스템이 효과를 거두고 있다며, 스타링크를 운영하는 스페이스X와 최고경영자(CEO) 일론 머스크 측에 감사의 뜻을 표했다.

스타링크 사용이 불가능해진 러시아군은 지난 9일에만 소폭 전진했을 뿐 다른 날에는 우크라이나군이 계속 영토를 확장했다.

우크라이나가 탈환한 지역은 남부 최전방 자포리자에서 동쪽으로 약 80㎞ 떨어진 곳에 집중됐다. 작년 여름 이후 러시아군이 상당한 진전을 보인 지역이다.

이달 중순 기준 러시아는 우크라이나 영토의 19.5%를 전체 또는 부분 통제하고 있으며, 이는 1년 전의 18.6%보다 증가한 수치다.