남성 육아휴직급여 수급자 2020년 2만7000명→작년 6만7000명

[헤럴드경제=유동현 기자] 최근 5년 사이 아빠의 육아휴직 사용 사례가 2배 이상으로 늘어난 것으로 나타났다.

16일 기후에너지환경노동위원회 소속 박해철 더불어민주당 의원이 고용노동부에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 남성 육아휴직급여 수급자는 6만7200명으로 집계됐다.

2020년 2만7423명의 약 2.45배에 달한다.

각 연도의 수급자 중 남성이 차지하는 비율도 늘었다.

2020년에는 전체 수급자(11만2038명)의 23.5%가 남성이었다면, 지난해에는 전체(18만4329명)의 36.5%가 남성이었다.

이는 남성의 육아 참여에 대한 사회 인식 변화와 최근 정부·기업 등의 지원 확대에 따른 것으로 풀이된다.

국회는 최근 아빠의 출산 휴가를 ‘출산 전후 휴가’로 바꿔 배우자의 출산 예정일 50일 전부터 사용할 수 있도록 하는 법안을 통과시키는 등 남성의 돌봄 참여를 확대하는 방향으로 입법을 계속하고 있다.