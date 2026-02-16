종묘 설 기간 자유관람 허용, 경복궁 세화나눔

[헤럴드경제=양영경 기자] 설 연휴 기간 전국의 궁궐과 왕릉이 무료로 개방되고, 국립박물관과 지역 박물관에서도 다양한 체험 행사가 열린다.

16일 정부에 따르면 국가유산청은 설 연휴(14~18일) 동안 경복궁·덕수궁·창덕궁·창경궁 등 4대궁과 종묘, 조선왕릉 22개소를 무료로 개방한다. 단, 창덕궁 후원은 제외된다.

그동안 해설사와 함께 시간제로 관람해야 했던 종묘도 이 기간에는 자유 관람이 가능하다. 연휴가 끝난 다음 날인 19일에는 4대궁과 종묘, 조선왕릉이 모두 휴관한다.

경복궁에서는 16~18일 사흘 동안 ‘2026년 병오년 설맞이 세화 나눔’ 행사가 진행된다. 흥례문 광장에서 오전 10시 20분과 오후 2시 20분 두 차례에 걸쳐 ‘십이지신 붉은 말 수문장’을 주제로 한 세화를 나눠주며, 회당 1000부씩 총 6000부가 배포된다.

세화는 조선 시대에 새해를 축하하는 의미로 궁중에서 제작해 임금이 신하에게 내리던 그림으로, 올해 작품은 서울특별시 무형유산 민화장 정귀자 보유자와 협업해 제작됐다.

설을 맞아 국립박물관들도 다양한 특별 프로그램을 마련했다. 일부 프로그램은 사전 예약 또는 선착순으로 참여할 수 있다.

국립중앙박물관은 18일까지 봄맞이 매화 전시 ‘입춘매향’을 개최하고, 관람 인증 사진을 SNS에 올리면 추첨을 통해 기념품을 제공하는 참여형 이벤트를 진행한다.

국립민속박물관은 16일 ‘2026년 설맞이 한마당 복-잇-설’을 연다. 본관 로비에서는 윷점 키오스크로 신년 운세를 보는 ‘윷으로 보는 병오년’과 새해 덕담을 남기는 ‘덕담 기록소’를 운영하며, 세뱃돈 봉투 만들기와 복주머니 만들기 체험도 마련된다. 다만 설 당일인 17일에는 휴관한다.

지역 국립박물관에서도 체험 행사가 이어진다. 국립광주박물관은 멀티스탬프 책갈피 만들기와 마패 석고 방향제 만들기 체험을 운영하고, 국립전주박물관은 전통 민속놀이와 풍물 체험, 옛 생활도구 체험 등을 즐길 수 있는 상설 체험마당을 연다.

국립대구박물관은 마패 카드지갑과 갓 키링 만들기 체험을 비롯해 대형 윷놀이, 널뛰기, 활쏘기, 제기차기 등 민속놀이 프로그램을 마련했으며, 국립부여박물관도 윷놀이·투호·제기차기 체험을 진행한다.

국립청주박물관은 전통의상 체험, 어린이 영화 상영, 떡메치기와 인절미 나눔 등 현장 프로그램과 함께 자개 말 키링 만들기, ‘새해 복 많이’ 미니 케이크 만들기 등 사전 예약 프로그램을 운영한다. 국립김해박물관 역시 액운을 막는 명태 도어벨과 갓 모양 키링, 매듭 인형 만들기 체험, 제기차기·투호 던지기 등 민속놀이 행사를 진행한다.