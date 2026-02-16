美 관세·환율·임금 삼중 부담에 수익성 급락 “7월까지 해고·농장 폐쇄 나올 수도”

[헤럴드경제=서지연 기자] 지난 14일(현지시간) 밸런타인데이 대목에 미국으로 향한 수백만 송이의 콜롬비아산 장미가 국경을 넘었지만, 현지 화훼업계의 표정은 밝지 않다. 연중 최대 성수기로 꼽히는 시기임에도 미국의 관세 부과와 환율 변동, 급격한 임금 인상이 동시에 겹치며 콜롬비아 꽃 산업 전반이 구조적 압박에 직면했다는 우려가 커지고 있다.

15일(현지시간) 로이터통신에 따르면 콜롬비아는 1월 중순부터 2월 초까지 약 6만5000톤의 절화 꽃을 해외로 수출했다. 이 가운데 상당 물량이 미국으로 향했다. 콜롬비아 화훼산업협회는 밸런타인데이 시즌이 연간 매출의 약 20%를 차지할 만큼 업계에서 차지하는 비중이 크다고 설명한다. 특히 미국은 콜롬비아 꽃 수출의 약 80%를 흡수하는 최대 시장으로, 미국 수요 변화는 곧바로 산업 전반에 영향을 미친다.

그러나 올해 성수기를 둘러싼 환경은 녹록지 않다. 지난해 4월부터 미국이 콜롬비아산 꽃에 10% 관세를 부과하면서 수출 단가 부담이 커졌다. 여기에 최근 1년간 콜롬비아 페소화가 달러 대비 약 12% 강세를 보이면서 달러 기준 수익성은 추가로 악화됐다. 인건비 부담도 급증했다. 콜롬비아 정부가 올해 최저임금을 23% 인상하면서 노동집약적인 화훼 산업에는 직격탄이 됐다.

보고타 인근 소포 지역에서 화훼 농장을 운영하는 아유레 SAS 이클립스 플라워즈의 매니저 호세 안토니오 레스트레포는 “지금 상황은 매우 어렵고 복잡하다”며 “관세와 환율, 임금 부담이 동시에 작용하고 있다”고 말했다. 그는 “경제 여건이 개선되지 않는다면 7월쯤에는 대규모 해고나 농장 폐쇄가 현실화될 수 있다”고 우려했다.

콜롬비아 화훼 산업은 재배 면적 약 1만500헥타르에서 24만명에 달하는 노동자를 고용하고 있는 대표적인 노동집약 산업이다. 특히 여성 고용 비중이 높아 산업 부진이 지역 경제와 가계에 미치는 파급 효과도 크다는 지적이 나온다. 업계에서는 단기적인 비용 압박이 장기적인 구조조정으로 이어질 가능성을 배제하지 않고 있다.

올해는 밸런타인데이가 토요일과 겹친 점도 변수다. 콜롬비아 꽃집협회 회장 아우구스토 솔라노는 “평일에는 기업이나 사무실로 대량 주문이 몰리는 반면, 주말에는 이런 수요가 줄어드는 경향이 있다”며 “소비 패턴을 예측하기가 예년보다 훨씬 어려워졌다”고 말했다. 물량 조절에 실패할 경우 가격 하락과 재고 부담으로 이어질 수 있다는 것이다.

그럼에도 현장에서는 성수기를 맞아 분주한 작업이 이어지고 있다. 같은 지역 포장 작업장에서 일하는 수잔나 베가는 “우리가 누군가에게 기쁨을 전달한다는 사실은 여전히 큰 보람”이라며 “사람들에게 행복을 전하는 일이라는 점에서 이 시기가 무의미하다고 느껴지지는 않는다”고 말했다.

시장에서는 관세 정책과 환율 흐름, 임금 구조가 단기간에 개선되기 어렵다는 점에서 콜롬비아 화훼 산업이 비용 구조 재편과 생산 효율화 압박에 직면할 가능성이 크다고 보고 있다. 가장 달콤해야 할 밸런타인데이가 오히려 위기의 신호로 읽히면서, 꽃 산업의 고민은 성수기가 끝난 이후에도 이어질 것으로 보인다.