경찰, 색동원 원장 과한 음주 정황 확보 “시설장으로서 역할 태만 여부 치명적” 연휴 전 김씨 신병 확보는 어렵게 돼 오는 19일 중앙지검 구속심사 출석

[헤럴드경제=이영기 기자] 중증장애인 시설 색동원을 운영하며 장애인을 성폭행한 의혹을 받는 원장 김모 씨가 평소 지나칠 정도로 잦은 음주를 했다는 자료를 경찰이 다수 확보한 것으로 파악됐다. 김씨가 시설 원장으로서 평소 업무에 태만하게 임했는지는 추후 가중처벌이 가능한 요소라는 게 법조계의 의견이다.

13일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 김씨가 평소 과할 정도로 음주를 반복했다는 내용을 입증할 자료를 다수 확보했다.

법률 전문가들은 이는 추후 피의자에게 불리하게 작용할 여지가 있다고 해석한다. 색동원 피해자 측 변호사는 “과한 음주로 인해 평상시에도 술기운이 계속 남아 있을 가능성이 높다면 피의자인 김씨한테는 불리한 요소”라고 설명했다.

남언호 변호사(법무법인 빈센트)는 “이번 색동원 사건의 경우 음주로 인해 김씨가 시설장으로서 역할이나 업무를 태만하게 했는지 등이 드러나면 가중 처벌될 여지도 있다”고 지적했다.

경찰은 김씨에 대해 성폭력처벌법 위반(장애인 강간·강제추행) 및 장애인복지법 위반 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다. 법원은 설 연휴 직후인 오는 19일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열기로 했다.

지난 9일 서울경찰청 색동원 사건 특별수사단이 구속영장을 신청한 지 사흘 만에 영장이 청구되고 영장실질심사 일정이 잡혀 김씨의 신병 확보 여부가 곧 판가름 날 예정이다.

피해자 대부분이 중증 장애를 갖고 있어 피해 진술 확보에 난항을 겪었던 경찰은 장애인 단체의 조력을 받아 자세한 피해 사례를 모아가고 있다. 최근에는 상대적으로 의사소통이 원활한 여성 피해 장애인의 진술도 들었다. 이 여성은 발달장애 판정을 받지 않은 지체 장애인으로, 의사소통과 인지능력에 문제가 없어 구체적인 피해 경위를 설명한 것으로 알려졌다.

강화군청도 별도로 이달 초 색동원 사건 관련 2차 심층 조사를 벌였다. 남성 입소자 16명과 여성 입소자 1명을 심층 조사했다.

남성 입소자 5∼6명은 색동원 생활 당시 시설장 A씨와 직원들로부터 폭행당한 내용을 알리며 실제 가해자를 지목한 것으로 알려졌다. 경찰도 수사 과정에서 시설에 입소했던 6명의 피해 상황을 특정했다.

경찰 특별수사단은 2008년 색동원이 문을 연 뒤로 시설을 거쳐 갔던 장애인 87명과 종사자 152명에 대한 전수조사를 진행하고 있다.

또 경찰은 색동원 종사자들이 시설에 지급된 보조금을 유용했다는 의혹도 수사하고 있다. 경찰 관계자는 “1년에 10억원씩 받는 보조금과 장애인 수당 등이 제대로 집행됐는지 살펴보고 있다”고 말했다.