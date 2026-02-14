해시드 주최 원화스테이블코인 세미나 손경희 카카오페이 부사장 발표 “플랫폼 역할 달라져…설계 주체자로” “자산 종류, 결제방법 달라도 동일 인터페이스로”

[헤럴드경제=유동현 기자] “플랫폼이 결제를 연결하는 창구로서 주요 역할을 했다면 이제는 실제로 유통과 정산이 어디에서 어떻게 일어나는지 설계하는 주체자에 가까워지고 있는 것 같습니다”

손경희 카카오페이 부사장은 13일 해시드가 주최한 ‘플랫폼으로서의 원화 스테이블코인’ 세미나에서 ‘금융인프라의 진화 : Next Finance’를 주제로 플랫폼의 역할을 이 같이 밝혔다. 손 부사장은 “최근 글로벌 금융 인프라는 디지털과 인공지능(AI) 중심의 변화를 만나고 있고 그 안에서 스테이블코인 기반의 결제나 정산, 자금 이동의 방식을 만나고 있다”며 “이런 변화에서 카카오 같은 플랫폼의 역할도 달라지고 있다”고 설명했다.

손 부사장은 “이런 변화를 바라보며 내린 결론은 생각보다 단순했다”며 “디지털이나 AI 환경에서 필요한 건 이전에 없던 전혀 새로운 금융이 아니라 기존의 금융이 이런 환경에서도 더 잘 동작할 수 있도록 실행력을 확장하는 일이라는 점”이라고 설명했다.

스테이블코인 시대 카카오의 역할은 기존 금융 인프라 및 규제 체계를 기반으로 디지털‧AI 환경에서 안전하게 제공하는 일이라고 설명했다. 이를 구상하는 기반은 ‘월렛’(지갑)이라고 밝혔다. 손 부사장은 “월렛은 인프라와 운영 그리고 ‘유스 케이스’가 실제 사용자 경험으로 연결이 되는 시작점의 역할을 한다”며 “월렛이 중요한 이유는 자산을 보관하기 때문만은 아니라 대부분의 자산의 가치 이동이 이 지점을 통과하기 때문”이라고 밝혔다. “월렛은 온라인과 오프라인, 개인과 기업 그리고 로컬과 글로벌을 가로지르는 모든 지급과 정산을 하나의 실행 레이어로 연결하는 역할을 하게 된다”고도 설명했다.

카카오는 월렛을 통해 다양한 디지털자산 종류를 처리할 수 있도록 구축할 것이라고 설명했다. 손 부사장은 “법정 화폐와 스테이블코인 그리고 크립토 자산뿐만 아니라 포인트, 증권, 실물 자산, 그리고 지역 화폐까지 자산의 형태와 규제는 굉장히 다양하다”며 “(카카오) 디지털 월렛은 자산의 종류 그리고 결제하는 방법, 나라가 다르더라도 동일한 인터페이스 위에서 처리될 수 있는 구조를 지향한다”고 했다.

손 부사장은 “기존의 글로벌 거래에서는 비용은 3~5% 가량 누적되고, 정산일에 지연이 발생했다”면서 “앞으로는 기술적 그리고 이론적으로는 0.1~1% 정도에 대한 비용, 그리고 실시간으로 처리 될 수 있다”고 전망했다.

이정수 서울대 법학전문대학원 교수는 이날 기조연설을 통해 스테이블코인 발행인의 건정성과 준비자산의 명확성을 강조했다. 이 교수는 “(스테이블코인) 발행인이 건전해야 되고 즉, 발행 자체가 건전해야 하고 준비 자산의 포트폴리오 규제라고 하는 이 두 가지가 중요하다”며 “규제만 명확하게 지켜진다면 발행인이 누구이든 그 발행인이 은행이든 비은행이든 금융기관이 비금융기관이든 중요하지 않다”고 했다.